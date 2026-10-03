MotoGP | Gp Giappone: Martin, pole da record, Marquez e Acosta in prima fila

MotoGP Qualifiche Gp Giappone Motegi – Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del GP del Giappone, sedicesima tappa del del Mondiale MotoGP 2026.

Il leader della classifica iridata ha portato in testa la sua Aprilia RS-GP26 con il nuovo record della pista giapponese, 1:42.371. “Martinator” alla sua 24esima pole in Top Class, quarta della stagione, regala alla casa veneta la 23esima partenza al “palo”, la prima in Giappone.

In prima fila con il #89 i connazionali Marc Marquez (Ducati Factory) e Pedro Acosta (KTM Factory), staccati rispettivamente di 0.110s e 0.122s.

Seconda fila per Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e Fabio di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Il riminese della casa veneta paga un gap dal team-mate Martin di 0.159s, mentre Alex Marquez e “Diggia” sono staccati di 0.175s e 0.257s.

Enea Bastianini aprirà la terza fila. Il pilota del Team Red Bull KTM Tech3 avrà accanto a se l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e la Pro Honda LCR del rookie Diogo Moreira.

Quarta fila per Johann Zarco (Castrol Honda LCR), per l’idolo di casa Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e per l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

Qualifiche difficili per Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, che non sono riusciti a passare la Q1. Il tre volte iridato della Ducati partirà dalla 13esima casella, proprio davanti al pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, mentre Luca Marini scatterà dalla 16esima casella.

Una Sprint Race che si preannuncia in salita per i tre italiani, con Bagnaia che sperava di poter ripetere il weekend del 2025 quando dominò in lungo e in largo e che invece continua a non avere grip al posteriore della sua Desmosedici GP 26.

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