MotoGP | Novità GPC, practice start vietate, telai Moto2 congelati e tanto altro

La Grand Prix Commission, composta dai signori Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Direttore Tecnico), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (Direttore Tecnico FIM CTI), ha preso le seguenti decisioni:

Practice Start vietati all’uscita della pitlane – tutti i circuiti – in vigore dal 2027

In precedenza, le prove di partenza erano consentite all’uscita della pitlane in poco più del 30% dei circuiti in calendario. Con l’introduzione di aree dedicate alle practice start su tutti i circuiti, oltre a una sessione specifica di practice start per la MotoGP in ogni Gran Premio, le prove di partenza dalla pitlane sono ora vietate su tutti i circuiti, con effetto immediato.

Moto2: Concessioni e parti prestazionali – in vigore dal 2027

L’introduzione del nuovo motore Moto2 nel 2027 comporterà lo sviluppo di nuovi telai.

Pertanto, tutti i team Moto2 inizieranno la stagione 2027 senza concessioni, con una prima revisione delle classifiche a metà stagione.

I costruttori di telai potranno effettuare un solo aggiornamento durante l’anno, scegliendo tra telaio o forcellone, a causa del limitato numero di test pre‑stagionali disponibili con il nuovo motore e il nuovo telaio.

I componenti aerodinamici saranno congelati secondo le specifiche 2026, con un limite al numero di design precedenti utilizzabili, per contenere i costi.

MotoGP: Limite di giri ECU – in vigore immediatamente

Il limite di 20.000 giri/minuto codificato nel software ECU sarà ora riportato anche nel regolamento della classe MotoGP, con la stessa formulazione utilizzata nel regolamento Moto3, per maggiore chiarezza.

Moto2 e Moto3: carburanti non fossili – in vigore dal 2028

L’introduzione di carburanti al 100% di origine non fossile per le classi Moto2 e Moto3 sarà implementata nel 2028.

La decisione garantisce continuità con l’arrivo del nuovo motore Triumph per la Moto2 nel 2027 e con la nuova generazione di moto Moto3 prevista per il 2028.

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