MotoGP | GP Misano Sprint Race, Marini: “È mancato qualcosa nei primi giri”

Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in zona punti, dopo aver conquistato una preziosa sesta posizione in qualifica. Il pilota Honda HRC ha confermato i progressi mostrati nel corso del weekend di Misano, riuscendo a centrare la seconda fila e a partire davanti a diversi protagonisti della MotoGP.

Il risultato delle qualifiche rappresenta un passo avanti importante per Marini, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla Honda sul giro secco nel corso della stagione. Il pilota italiano ha infatti sottolineato come la squadra sia riuscita a migliorare proprio nell’area che aveva rappresentato uno dei principali punti deboli fino a questo momento.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Misano MotoGP 2026

“Abbiamo disputato una buona qualifica, credo che al momento siamo arrivati molto vicini al massimo che possiamo ottenere. È positivo essere riusciti a fare un passo avanti in qualifica, che fino a questo momento era stata una delle aree in cui avevamo maggiormente faticato. Questo è davvero positivo e, nel complesso, è stata una giornata positiva. Partendo dalla sesta posizione, speravo di riuscire a difenderla, ma ci è mancato qualcosa nei primi giri e, al momento, i ragazzi davanti hanno qualcosa in più. Come sempre, ci sono alcuni aspetti da migliorare, non solo in vista di domani ma anche per il futuro. La gara di domenica sarà interessante se le condizioni della pista e la temperatura rimarranno come quelle di oggi”.

Marini partirà dunque dalla seconda fila nella gara di domani, con la Honda che a Misano ha mostrato segnali incoraggianti rispetto alle ultime uscite. L’obiettivo sarà trasformare il buon potenziale espresso sul giro secco in un risultato consistente sulla distanza completa.

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