MotoGP | GP Misano Sprint Race, Alex Marquez: “Domani serve un pizzico di fortuna”

Una Sprint positiva per il team Gresini Racing a Misano, con Alex Marquez capace di recuperare diverse posizioni dopo una qualifica che lo aveva costretto a partire più indietro del previsto. Lo spagnolo ha chiuso al quinto posto, mentre Fermin Aldeguer ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race GP Misano

Alex Marquez ha dovuto costruire la propria gara in rimonta dopo una mattinata complicata. Partire dalle retrovie su un tracciato come quello di Misano non è semplice, ma il pilota Gresini ha trovato subito un buon ritmo e, soprattutto, una partenza efficace che gli ha permesso di recuperare terreno.

“Diciamo pure che questa mattina non siamo stati fortunati, partire così dietro su una pista come Misano è davvero complicato. Nella Sprint però abbiamo fatto sicuramente una buona partenza e poi abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna in qualche sorpasso. Devo dire che moto e passo da gara ci sono, ma dobbiamo avere quel pizzico di fortuna anche domani per aspirare ad un buon risultato partendo dalla terza fila”.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, Sprint Race GP Misano

Ottava posizione invece per Fermin Aldeguer, che dopo una buona qualifica avrebbe voluto rimanere agganciato al gruppo di testa. Il pilota Gresini ha provato a seguire Marc Marquez e Marco Bezzecchi, convinto di poter mantenere il loro ritmo e magari giocarsi un risultato importante.

“L’idea era rimanere dietro a Marc e Bezzecchi, sapevo che avremmo potuto mantenere il loro ritmo e magari andare via noi tre. Poi mi ha passato Diggia e sono arrivati anche gli altri, con Pedro e Raul. La pressione della gomma con tante moto davanti è salita ed era impossibile superare. Abbiamo imparato qualcosa per domani ed avere il controllo della posizione nei primi due/tre giri”.

Per Gresini Racing arrivano dunque indicazioni incoraggianti dalla Sprint di Misano: Alex Marquez ha dimostrato di avere ritmo per recuperare e inserirsi nelle posizioni di vertice, mentre Aldeguer ha raccolto informazioni preziose sulla gestione della gomma. Entrambi potranno ora concentrarsi sulla gara di domenica, con l’obiettivo di trasformare il potenziale mostrato oggi in un risultato ancora più importante.

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