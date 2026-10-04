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Moto2 | Gp Giappone: vince Guevara, Gonzalez fuori dai punti, Mondiale riaperto, Arbolino a podio

Terza vittoria stagionale per il pilota del Pramac Racing

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2026
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Moto2 GP Giappone Motegi Gara – Il Mondiale della classe Moto2 si è completamente riaperto a Motegi, sulla linea di partenza poco prima che i semafori si spegnessero, Manuel Gonzalez, leader della classifica iridata e terzo in griglia ha avuto un problema alla moto, che si è spenta.

Il #18 è dovuto uscire dalla pista e partire poi dalla pit-lane concludendo la gara al 22esimo posto e fuori dalla zona punti.

Ad approfittare della situazione il pole-man Izan Guevara (Boscoscuro), che ha vinto la gara portandosi a -10,5 dalla vetta della classifica iridata. Il pilota del Pramac Racing (quarta vittoria in Moto2, terza stagionale, ndr) ha avuto la meglio su un redivivo Tony Arbolino che in sella alla Kalex del Fantic Racing ha provato fino all’ultimo giro ad impensierire il #28 senza però riuscirci.

A poche tornate dal termine Arbolino ha tentato l’attacco ma è andato leggermente lungo dopo essere passato in testa, perdendo pochi ma decisivi decimi. Il pilota di Garbagnate Milanese non andava a podio da Austin 2025, dietro di lui al terzo posto Filip Salac (OnlyFans American Racing Team).

Quarto al traguardo Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI), che ha avuto la meglio su David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) e sul nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team).

In Top Ten anche Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche i piloti Italtrans Racing Team Adrian Huertas e Daniel Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e i piloti Momoven Idrofoglia RW Racing Team, Ayumu Sasaki e Zonta Vd Goorbergh. Ventunesimo al traguardo il rookie BETA Tools SpeedRS Team, Luca Lunetta.

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moto2 Gara Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 34:14.675
2 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +0.419
3 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +1.057
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Jp Financial - Msi +1.247
5 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team +1.554
6 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +2.016
7 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +7.037
8 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team +7.069
9 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +9.547
10 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +11.517
11 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +13.341
12 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +13.432
13 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +13.509
14 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +16.422
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +16.505
16 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +16.646
17 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +22.026
18 11 Alex Escrig Klint Racing Team +24.358
19 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +25.062
20 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +25.717
21 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +26.784
22 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +31.269
23 10 Unai Orradre Qjmotor - Jp Financial - Msi +33.299
24 40 Milan Pawelec Red Bull Ktm Ajo +38.626

Motegi - GP Giappone - Risultati Gara

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