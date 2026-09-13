MotoGP | GP Misano Gara, Marini: “Weekend positivo”

Luca Marini ha chiuso al nono posto il Gran Premio di Misano, al termine di una gara nella quale il pilota Honda ha dovuto difendersi a lungo dagli attacchi degli avversari. Un risultato che conferma i progressi mostrati dalla casa giapponese durante il weekend, con Marini riuscito a mantenersi davanti agli altri piloti Honda e a lottare per le posizioni a ridosso della top ten.

Il pilota italiano ha sottolineato soprattutto la crescita del passo gara rispetto alle precedenti uscite, pur consapevole dei limiti attuali della RC213V.

Marini: “Ho dato tutto per tenere Diggia dietro”

“Nel complesso è stato un weekend davvero positivo, siamo riusciti a migliorare il nostro passo e a rimanere davanti agli altri piloti Honda. Oggi ho dato tutto per tenere Diggia dietro di me, continuavo a chiudere le porte e sono sicuro che si stesse innervosendo. Era l’unico modo che avevo per riuscire a tenerlo dietro. A otto giri dalla fine la gomma ha iniziato a calare e il mio ritmo è rallentato, permettendo prima a lui e poi a Enea di passarmi. Avevo ormai utilizzato tutte le mie armi!”.

Il riferimento è al sorpasso subito prima da Di Giannantonio e successivamente da Enea Bastianini, che hanno così privato Marini della possibilità di difendere fino alla fine la posizione conquistata.

Archiviato il weekend di Misano, l’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento in Austria. Il Red Bull Ring presenta caratteristiche molto diverse rispetto al tracciato romagnolo, ma Marini intravede comunque alcuni elementi sui quali la Honda potrà lavorare.

“L’Austria è una pista completamente diversa, ma possiamo sfruttare quello che abbiamo trovato qui in termini di frenata anche a Spielberg. È un weekend che potrebbe darci la possibilità di essere competitivi come qui, ma al momento la nostra realtà è quella di lottare tra la settima e la decima posizione”.

Il risultato di Misano lascia dunque indicazioni positive in casa Honda, con Marini capace di chiudere ancora una volta nella top ten e di confermare i progressi della RC213V sul passo gara. L’obiettivo sarà ora verificare se quanto raccolto in Italia potrà essere trasferito anche a Spielberg, su una pista dalle caratteristiche molto differenti.

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