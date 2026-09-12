MotoGP | GP Misano 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Misano MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Misano per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Fermin Aldeguer. Quarto Fabio Di Giannantonio che ha chiuso davanti a Jorge Martin e Luca Marini. Seguono Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Raul Fernandez, Joahnn Zarco e Pol Espargarò. Qualifiche da dimenticare per Pecco Bagnaia che non ha passato la Q1 e che partirà dalla 14esima casella.

Pole position per Bezzecchi a Misano

DIRETTA SPRINT RACE GP MISANO DALLE 15:00

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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