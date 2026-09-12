Moto2 | Gp Misano: Agius pole da record, Arbolino è settimo

Moto2 GP Misano Qualifiche – Pole position con tanto di record della pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli per Senna Agius.

Il pilota australiano del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP l’ha ottenuta con il crono di 1:33.718, nuovo primato per la pista romagnola per la classe di mezzo del Motomondiale.

Il #81 ha preceduto Daniel Holgado (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Angel Piqueras (QJMOTOR – Green Power – MSI), che condivideranno con lui la prima fila.

I due staccati rispettivamente di 0.193s e 0.264s hanno preceduto Daniel Munoz con il pilota dell’Italtrans Racing Team cghe aprirà la seconda fila dove troviamo anche il leader della classifica Mondiale Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Terza fila per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e per Barr Baltus (REDS Fantic Racing).

Solamente 16esimo Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare la Q1 il suo team-mate e rookie Luca Lunetta che partirà dalla 23esima casella dello schieramento.

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