Moto2 | Gp Misano: Agius pole da record, Arbolino è settimo
Il pilota Intact GP ha preceduto Daniel Holgado e Angel Piqueras
Moto2 GP Misano Qualifiche – Pole position con tanto di record della pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli per Senna Agius.
Il pilota australiano del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP l’ha ottenuta con il crono di 1:33.718, nuovo primato per la pista romagnola per la classe di mezzo del Motomondiale.
Il #81 ha preceduto Daniel Holgado (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Angel Piqueras (QJMOTOR – Green Power – MSI), che condivideranno con lui la prima fila.
I due staccati rispettivamente di 0.193s e 0.264s hanno preceduto Daniel Munoz con il pilota dell’Italtrans Racing Team cghe aprirà la seconda fila dove troviamo anche il leader della classifica Mondiale Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).
Terza fila per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e per Barr Baltus (REDS Fantic Racing).
Solamente 16esimo Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare la Q1 il suo team-mate e rookie Luca Lunetta che partirà dalla 23esima casella dello schieramento.
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moto2 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.718
|2
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Aspar European Privilege Team
|1:33.911
|+0.193
|3
|36
|Angel Piqueras
|Qjmotor - Green Power - Msi
|1:33.982
|+0.264
|4
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:34.016
|+0.298
|5
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.084
|+0.366
|6
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.099
|+0.381
|7
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:34.108
|+0.390
|8
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:34.117
|+0.399
|9
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:34.198
|+0.480
|10
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.249
|+0.531
|11
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.330
|+0.612
|12
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Green Power - Msi
|1:34.348
|+0.630
|13
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.350
|+0.632
|14
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:34.388
|+0.670
|15
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:34.520
|+0.802
|16
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:34.520
|+0.802
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2
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