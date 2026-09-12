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Moto2 | Gp Misano: Agius pole da record, Arbolino è settimo

Il pilota Intact GP ha preceduto Daniel Holgado e Angel Piqueras

di Alessio Brunori12 Settembre, 2026
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Moto2 GP Misano Qualifiche – Pole position con tanto di record della pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli per Senna Agius.

Il pilota australiano del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP l’ha ottenuta con il crono di 1:33.718, nuovo primato per la pista romagnola per la classe di mezzo del Motomondiale.

Il #81 ha preceduto Daniel Holgado (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Angel Piqueras (QJMOTOR – Green Power – MSI), che condivideranno con lui la prima fila.

I due staccati rispettivamente di 0.193s e 0.264s hanno preceduto Daniel Munoz con il pilota dell’Italtrans Racing Team cghe aprirà la seconda fila dove troviamo anche il leader della classifica Mondiale Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Terza fila per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e per Barr Baltus (REDS Fantic Racing).

Solamente 16esimo Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), mentre non è riuscito a passare la Q1 il suo team-mate e rookie Luca Lunetta che partirà dalla 23esima casella dello schieramento.

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moto2 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.718
2 96 Daniel Holgado Cfmoto Aspar European Privilege Team 1:33.911 +0.193
3 36 Angel Piqueras Qjmotor - Green Power - Msi 1:33.982 +0.264
4 17 David Munoz Italtrans Racing Team 1:34.016 +0.298
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.084 +0.366
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:34.099 +0.381
7 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:34.108 +0.390
8 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:34.117 +0.399
9 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:34.198 +0.480
10 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:34.249 +0.531
11 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:34.330 +0.612
12 4 Ivan Ortola Qjmotor - Green Power - Msi 1:34.348 +0.630
13 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:34.350 +0.632
14 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:34.388 +0.670
15 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:34.520 +0.802
16 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:34.520 +0.802

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2

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