MotoGP | Gp Misano Sprint Race: Marquez piega Bezzecchi, Martin a podio

MotoGP Sprint Race GP Misano – Marc Marquez si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota della Ducati che scattava dalla prima fila, secondo tempo, è scattati benissimo al via prendendo subito il comando della gara senza mai lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Marquez si tratta della 21esima vittoria in una gara Sprint e 37esimo piazzamento sul podio.

Secondo al traguardo il pole-man Marco Bezzecchi, che nel finale ha provato a tornare sotto al nove volte iridato senza però mai riuscire ad impensierirlo. Il “Bez” che ha chiuso a 1.068s dallo spagnolo ha preceduto il team-mate Jorge Martin, che rimane leader della classifica iridata.

Buona la gara di Fabio Di Giannantonio giunto quarto sotto alla bandiera a scacchi. Il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è stato per buona parte della gara in terza posizione, ma alla fine di è dovuto arrendere a Martin e alla fine si è dovuto difendere dal ritorno di Alex Marquez che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso quinto.

Sesto all’arrivo Pedro Acosta su KTM Factory con lo spagnolo della casa austriaca che ha preceduto i connazionali Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP).

Ultimo pilota a punti in questa gara “corta” del sabato il nostro Luca Marini, nono in sella alla Honda Factory. Alle spalle del pesarese i compagni di marca Johann Zarco e Diogo Moreira (riders Team LCR).

Franco Morbidelli in sella alla seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso 12esimo, davanti a Pecco Bagnaia, che dopo pessime qualifiche è giunto al traguardo a 17.763s dal team-mate e vincitore Marc Marquez.

Seguono in 14esima, 15esima e 16esima posizione le KTM di Brad Binder, del nostro Enea Bastianini e di Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr) le Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, quella Factory di Alex Rins, la Honda Factory di Diogo Moreira e la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, scivolato nel corso del terzo giro e poi tornato in sella.

La classifica iridata si accorcia, Martin è sempre leader con 263 punti ma Marc Marquez si avvicina a -14 con Marco Bezzecchi a -22. Fabio Di Giannantonio è quarto a -49.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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