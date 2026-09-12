MotoGP | GP Misano 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Misano MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Aragon! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Marco Bezzecchi che ha preceduto Marc e Alex Marquez. Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio, seguito dal compagno di squadra, Franco Morbidelli che però ha ricevuto un long lap per aver fatto impeding ai danni di Enea Bastianini.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargarò e Jorge Martin. Pecco Bagnaia non ha fatto meglio del 19esimo tempo e dovrà passare dal Q1, come lui, tra gli altri, anche Enea Bastianini, Raul Fernandez e Fabio Quartararo.

Bezzecchi il più veloce nel venerdì di Misano

DIRETTA QUALIFICHE GP MISANO DALLE 10:50

Foto: Michelin