MotoGP | Gp Misano: Bezzecchi, pole con record, Marquez è secondo

MotoGP Qualifiche GP Misano – La pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli è andata a Marco Bezzecchi.

Il centauro dell’Aprilia l’ha ottenuta con il nuovo record della pista di Misano, 1:29.982 andando a centrare la 13esima pole in Top Class, 17esima in carriera. Per “Bez” 26esima prima fila, settima della stagione.

Secondo tempo per Marc Marquez, che ha provato in tutti i modi ad insidiare il riminese della casa veneta senza però riuscirci. Il nove volte iridato paga un distacco di 0.198s e precede il connazionale Fermin Aldeguer su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, con quest’ultimo che chiude la prima fila.

Ad aprire la seconda fila con il quarto tempo troviamo Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team che ha preceduto il leader della classifica iridata Jorge Martin e l’ottimo Luca Marini, migliore moto giapponese in pista, in questo caso una Honda.

Terza fila per la KTM Factory di Pedro Acosta, per la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli e per Alex Marquez con la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Raul Fernandez (passato dalla Q1 così come Aldeguer, ndr) è decimo e condividerà la quarta fila con Johann Zarco su Honda del Team LCR e Pol Espargarò su KTM del Team Tech3 (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr).

Qualifiche da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo il 19esimo tempo del venerdì non è riuscito a passare in Q2. Il tre volte iridato della Ducati ha chiuso la Q1 in quarta posizione e partirà quindi dalla 14esima casella dello schieramento. Il #63 della casa di Borgo Panigale non è riuscito a fare un giro “pulito”, ogni volta ha avuto un problema di grip e la sua frustrazione è risultata evidente quando ha preso a pugni il serbatoio della sua Desmosedici GP.

Non sono riusciti a passare la Q1 oltre a Bagnaia anche Fabio Quartararo (Yamaha), 13esimo, Diogo Moreira (Honda LCR) 15esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3) 16esimo, Joan Mir (Honda Factory) 17esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac) 18esimo, Brad Binder (KTM Factory) 19esimo, Alex Rins (Yamaha Factory) 20esimo e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 21esimo.

5/5 - (6 votes)