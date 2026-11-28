La Sprint Race del GP di Valencia 2026 resterà nella memoria come uno degli appuntamenti più atipici e ricchi di pathos degli ultimi tempi. Sotto i riflettori è finito ancora una volta Marc Marquez, al centro di un pomeriggio capace di unire spettacolo, discussioni e interrogativi sul domani.

Il dieci volte iridato che ieri aveva reso nota la scelta di lasciare le corse alla chiusura del Campionato, ha affrontato una Sprint Race segnata da un imprevisto tanto inconsueto quanto discusso.

Tutto ha preso forma durante le fasi di avvio. Le luci rosse dei semafori sono rimaste accese ben oltre i tempi consueti, obbligando i centauri a restare fermi sullo schieramento con i motori in funzione per svariati secondi. Un’anomalia che ha fatto impennare in fretta le temperature dei prototipi, culminando nell’incendio divampato sulla Ducati di Marquez.

Fermata la procedura e tornati i tecnici in griglia, la gara breve ha avuto finalmente inizio, ma per Marquez le difficoltà non erano terminate. In applicazione del regolamento per i ritardi nella partenza, ha ricevuto un doppio Long Lap Penalty, una sanzione che ha di fatto precluso la possibilità di giocarsi la gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Il problema al semaforo, la partenza e il doppio Long Lap Penalty

“Sul regolamento, se c’è un start delay, cioè se vai fuori tempo rispetto alla procedura in griglia per un motivo o per l’altro, scatta il doppio Long Lap Penalty. Evidentemente questo regolamento in futuro verrà rivisto: lo dico sorridendo perché il Campionato è ormai chiuso e va tutto bene, ma non mi è sembrato giusto restare dieci secondi fermi con il semaforo rosso per un errore della direzione gara o dell’organizzazione, non so. Siamo in MotoGP. Anche le altre moto che poi sono ripartite hanno sofferto. Ducati aveva pure il timore che a qualcuno potesse succedere di nuovo la stessa cosa in un eventuale secondo start. Comunque è andata così, ma per me la decisione giusta era rientrare tutti ai box, verificare che tutto fosse a posto, portare le gomme in temperatura e ripartire. Domani avremo un’altra bella giornata e oggi ci siamo comunque divertiti nei primi cinque giri; inoltre credo che Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso.”

La scottatura

“No, non mi sono bruciato. Quando ti scotti, di solito lo senti subito e poi capisci com’è andata; qui avete visto che non bruciava più ed era tutto tranquillo.”

Messa da parte la parentesi della Sprint, il punto centrale rimane comunque la notizia dell’addio alle gare. Dopo un percorso agonistico eccezionale, ricco di allori, successi e gesta rimaste negli annali delle due ruote, Marquez ha chiarito che la scelta è scaturita soprattutto dal recente passato, tormentato da vari infortuni. Resta inoltre rilevante la preoccupazione legata alla diplopia, un problema che ha segnato fasi delicate del suo cammino e che ha pesato sulle sue riflessioni riguardo al futuro.

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“L’ho detto a tutti anche ieri: ogni pilota soffre, in un modo o nell’altro, tra pressione, dolore e tutto il resto. Alla fine, però, ognuno fissa il proprio limite dove ritiene giusto. Io il limite l’ho spesso alzato parecchio, soprattutto dopo il 2020, ma adesso credo che sia arrivato il momento di fermarsi perché, come hai detto tu, ho iniziato ad avvertire un certo rispetto — o paura — soprattutto legato a quel problema per cui, ogni volta che c’è un colpo alla testa a terra, torna o è più facile che torni la diplopia. Comunque, per il mio futuro sapete già come sono fatto: guiderò comunque in moto, farò cross, una cosa o l’altra, ma è evidente che meno giorni di rischio ci sono e minore è la percentuale di farsi male.”

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