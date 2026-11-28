MotoGP | GP Valencia, Bezzecchi vince la Sprint Race: gli highlights [VIDEO]
Jorge Martin ed Enea Bastianini a podio, caos semafori alla partenza
di Alessio Brunori28 Novembre, 2026
Highlights Sprint Race GP Valencia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP.
La gara è stata caratterizzata da un problema ai semafori, con le moto al massimo per più di 10 secondi e motori in sofferenza. A farne le spese la Ducati di Marc Marquez che è andata in fiamme con il pilota poi penalizzato per aver portato la moto fuori dalla griglia con due Long Lap Penalty.
La vittoria è andata poi a Marco Bezzecchi che ha preceduto il team-mate Jorge Martin ed Enea Bastianini. Due Aprilia e una KTM sul podio e a seguire Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Pedro Acosta. A punti anche le KTM di Brad Binder e Pol Espargarò.
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