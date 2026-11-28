Highlights Sprint Race GP Valencia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP.

La gara è stata caratterizzata da un problema ai semafori, con le moto al massimo per più di 10 secondi e motori in sofferenza. A farne le spese la Ducati di Marc Marquez che è andata in fiamme con il pilota poi penalizzato per aver portato la moto fuori dalla griglia con due Long Lap Penalty.

La vittoria è andata poi a Marco Bezzecchi che ha preceduto il team-mate Jorge Martin ed Enea Bastianini. Due Aprilia e una KTM sul podio e a seguire Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Pedro Acosta. A punti anche le KTM di Brad Binder e Pol Espargarò.



