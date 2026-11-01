MotoGP | GP Malesia, crisi Bagnaia, la confessione: “Quel qualcosa che risolveva il problema non c’è più” [VIDEO]

E’ un Pecco Bagnaia sconsolato quello che ha parlato al termine del Gran Premio della Malesia corso al Sepang International Circuit.

Il pilota della Ducati reduce dal sesto posto ottenuto nella Sprint Race di Sepang, ha chiuso solamente 13esimo e addirittura a fine gara non riusciva neanche a toccare l’asfalto con il ginocchio nelle curve a destra.

Una situazione imbarazzante che il tre volte iridato non riesce a spiegare. Incalzato dai microfoni di Sky Sport ha parlato di un “qualcosa” che aveva avuto solo nei test di Misano e a Motegi 2025 (dove aveva dominato, ndr) e che adesso non c’è più.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“E’ andata esattamente come mi sarei aspettato. Anche ieri (Sprint Race) sarebbe andata nello stesso modo, ma ieri sono stato graziato dalla pioggia e ho spinto allo stesso modo anche quando ha iniziato a piovere. Anche se non guidavo più a gomma dietro, almeno gli altri con la pioggia hanno rallentato, quindi non sono arrivati a superarmi.

Oggi, purtroppo, sono partito e la mancanza di grip era tanta. Ho provato a gestire per cercare di arrivare il più avanti possibile e, nonostante questo, ho fatto più di metà gara senza, completamente senza grip dietro. Gli ultimi giri ho fatto 2:05, è un tempo che non fai neanche nel primo giro. A fine gara non toccavo più neanche col ginocchio nelle curve a destra e c’era ben poco da fare.”

Poi il #63 della Ducati entra più sul tecnico: “Quando il problema non viene da un setup e non viene da tarature di elettronica che puoi fare, quindi metti potenza, togli potenza, anche se fai grossi cambi, non risolvi niente, perché alla fine l’abbiamo fatto tutto l’anno e il problema è rimasto sempre lo stesso.

Lo scorso anno uguale, nel test di Misano e alla gara del Giappone era stato cambiato qualcosa di diverso da dalle semplici tarature e setup, e quella cosa diversa aveva fatto sì che io potessi tornare a guidare.

Adesso, purtroppo, quella cosa evidentemente non esiste, come non esisteva più dopo il Giappone dello scorso anno e stamattina abbiamo cambiato tutto. Abbiamo fatto una mossa di setup grossa ed era esattamente uguale, quindi ci possiamo fare poco.”





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