La Sprint Race di Valencia è stata anticipata da una delle fasi di avvio più disordinate degli ultimi anni nella classe regina. L’intero episodio si è consumato negli istanti che precedono abitualmente lo spegnimento delle luci rosse. I centauri avevano già preso posizione sullo schieramento, pronti a lanciarsi al via, quando l’impianto ha registrato un’anomalia. I semafori sono rimasti infatti accesi ben oltre la durata consueta, obbligando l’intero gruppo a rimanere immobile con i propulsori avviati e la prima marcia inserita.

Una circostanza in apparenza banale ma che, su prototipi da MotoGP altamente complessi e spinti all’estremo delle prestazioni, rischia in pochi attimi di diventare critica. Il calore di motore, impianti di scarico ed elettronica ha iniziato a crescere in modo rilevante, mentre i piloti aspettavano istruzioni dalla direzione gara senza avere certezze su quanto stesse succedendo.

Uno dei più colpiti da questo contrattempo è stato Marc Marquez. Il dieci volte iridato ha intuito che qualcosa non procedeva per il verso giusto e, subito dopo, dalla sua Ducati ha cominciato a sprigionarsi del fumo. In pochissimi secondi alcune componenti del mezzo hanno preso fuoco, suscitando allarme tra gli addetti ai lavori e i tecnici dei team affollati in griglia. I fotogrammi della Desmosedici lambita dalle fiamme hanno fatto subito il giro del pianeta, trasformandosi in una delle scene più emblematiche del fine settimana spagnolo.



