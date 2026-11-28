MotoGP | GP Valencia Sprint Race: il caos della partenza analizzato allo Sky Tech [VIDEO]
I semafori che non si spengono, moto al limite per troppo tempo, fiamme dalla moto di Marquez e tanto altro...
La Sprint Race di Valencia è stata anticipata da una delle fasi di avvio più disordinate degli ultimi anni nella classe regina. L’intero episodio si è consumato negli istanti che precedono abitualmente lo spegnimento delle luci rosse. I centauri avevano già preso posizione sullo schieramento, pronti a lanciarsi al via, quando l’impianto ha registrato un’anomalia. I semafori sono rimasti infatti accesi ben oltre la durata consueta, obbligando l’intero gruppo a rimanere immobile con i propulsori avviati e la prima marcia inserita.
Una circostanza in apparenza banale ma che, su prototipi da MotoGP altamente complessi e spinti all’estremo delle prestazioni, rischia in pochi attimi di diventare critica. Il calore di motore, impianti di scarico ed elettronica ha iniziato a crescere in modo rilevante, mentre i piloti aspettavano istruzioni dalla direzione gara senza avere certezze su quanto stesse succedendo.
Uno dei più colpiti da questo contrattempo è stato Marc Marquez. Il dieci volte iridato ha intuito che qualcosa non procedeva per il verso giusto e, subito dopo, dalla sua Ducati ha cominciato a sprigionarsi del fumo. In pochissimi secondi alcune componenti del mezzo hanno preso fuoco, suscitando allarme tra gli addetti ai lavori e i tecnici dei team affollati in griglia. I fotogrammi della Desmosedici lambita dalle fiamme hanno fatto subito il giro del pianeta, trasformandosi in una delle scene più emblematiche del fine settimana spagnolo.
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