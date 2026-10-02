MotoGP | Gp Giappone, pre-qualifiche: Alex Marquez primo, Bagnaia in Q1

MotoGP Pre-qualifiche GP Giappone Motegi –

È Alex Marquez a prendersi la scena nella Practice del Gran Premio del Giappone. Il pilota del team Gresini Racing chiude il venerdì di Motegi davanti a tutti con il tempo di 1:42.811 che gli vale il nuovo record della pista, al termine di una sessione estremamente combattuta e caratterizzata da distacchi ridotti.

Alle sue spalle si piazza Pedro Acosta, staccato di appena 76 millesimi, mentre Marc Marquez completa la prima fila virtuale con un ritardo di un solo decimo dal fratello. Un risultato che conferma la competitività della KTM e della Ducati sul tracciato giapponese.

Quarto posto per Marco Bezzecchi, a 218 millesimi dalla vetta. L’Aprilia trova quindi un’altra prestazione interessante, con Enea Bastianini quinto a 349 millesimi e Fabio Di Giannantonio sesto. Settima posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Jorge Martin porta la seconda Aprilia ufficiale all’ottavo posto.

Completano la Top 10 Diogo Moreira e Johann Zarco, entrambi qualificati direttamente alla Q2.

Bagnaia costretto alla Q1

La sorpresa negativa della Practice arriva invece dalla Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia. Il pilota italiano non riesce a entrare nella Top 10 e chiude la sessione in 16ª posizione, a 775 millesimi da Alex Marquez.

Bagnaia aveva iniziato il weekend con l’ottavo tempo nelle FP1, ma non è riuscito a confermare lo stesso livello nella sessione pomeridiana. Il risultato significa che sabato dovrà affrontare la Q1 per provare a conquistare uno dei primi due posti che garantiscono l’accesso alla Q2.

Un passaggio tutt’altro che scontato, considerando quanto sia compatta la classifica. Tra Alex Marquez e Bagnaia ci sono infatti meno di otto decimi e ben 16 piloti sono racchiusi in questo margine.

Da segnalare le cadute di Alex Rins, Luca Marini e Johann Zarco mentre l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura è andata in fumo, costringendo i commissari ad esporre la bandiera rossa per olio in pista. Takaaki Nakagami, dopo la caduta nelle FP1, ha riportato la frattura della clavicola sinistra e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Gran Premio del Giappone: Risultati Prove

Pos. Pilota Team Tempo/Distacco Giri 1 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 1:42.811 26 2 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +0.076 26 3 Marc Marquez Ducati Lenovo Team +0.100 25 4 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.218 25 5 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 +0.349 24 6 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.386 26 7 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha +0.419 26 8 Jorge Martin Aprilia Racing +0.464 24 9 Diogo Moreira Pro Honda LCR +0.495 24 10 Johann Zarco Castrol Honda LCR +0.574 26 11 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP +0.578 24 12 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing +0.618 24 13 Raul Fernandez Trackhouse Racing MotoGP +0.674 25 14 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.716 24 15 Ai Ogura Trackhouse Racing MotoGP +0.768 24 16 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.775 22 17 Luca Marini Honda HRC Castrol +0.877 23 18 Jack Miller Prima Pramac Racing +0.917 24 19 Somkiat Chantra Honda HRC Castrol +1.085 26 20 Alex Rins Monster Energy Yamaha +1.493 23 21 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Racing +1.600 25 22 Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 +2.025 23

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