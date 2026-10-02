MotoGP | Gp Giappone, pre-qualifiche: Alex Marquez primo, Bagnaia in Q1
Secondo tempo per Acosta davanti a Marc Marquez
MotoGP Pre-qualifiche GP Giappone Motegi –
È Alex Marquez a prendersi la scena nella Practice del Gran Premio del Giappone. Il pilota del team Gresini Racing chiude il venerdì di Motegi davanti a tutti con il tempo di 1:42.811 che gli vale il nuovo record della pista, al termine di una sessione estremamente combattuta e caratterizzata da distacchi ridotti.
Alle sue spalle si piazza Pedro Acosta, staccato di appena 76 millesimi, mentre Marc Marquez completa la prima fila virtuale con un ritardo di un solo decimo dal fratello. Un risultato che conferma la competitività della KTM e della Ducati sul tracciato giapponese.
Quarto posto per Marco Bezzecchi, a 218 millesimi dalla vetta. L’Aprilia trova quindi un’altra prestazione interessante, con Enea Bastianini quinto a 349 millesimi e Fabio Di Giannantonio sesto. Settima posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Jorge Martin porta la seconda Aprilia ufficiale all’ottavo posto.
Completano la Top 10 Diogo Moreira e Johann Zarco, entrambi qualificati direttamente alla Q2.
Bagnaia costretto alla Q1
La sorpresa negativa della Practice arriva invece dalla Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia. Il pilota italiano non riesce a entrare nella Top 10 e chiude la sessione in 16ª posizione, a 775 millesimi da Alex Marquez.
Bagnaia aveva iniziato il weekend con l’ottavo tempo nelle FP1, ma non è riuscito a confermare lo stesso livello nella sessione pomeridiana. Il risultato significa che sabato dovrà affrontare la Q1 per provare a conquistare uno dei primi due posti che garantiscono l’accesso alla Q2.
Un passaggio tutt’altro che scontato, considerando quanto sia compatta la classifica. Tra Alex Marquez e Bagnaia ci sono infatti meno di otto decimi e ben 16 piloti sono racchiusi in questo margine.
Da segnalare le cadute di Alex Rins, Luca Marini e Johann Zarco mentre l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura è andata in fumo, costringendo i commissari ad esporre la bandiera rossa per olio in pista. Takaaki Nakagami, dopo la caduta nelle FP1, ha riportato la frattura della clavicola sinistra e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.
Gran Premio del Giappone: Risultati Prove
|Pos.
|Pilota
|Team
|Tempo/Distacco
|Giri
|1
|Alex Marquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|1:42.811
|26
|2
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+0.076
|26
|3
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|+0.100
|25
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.218
|25
|5
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|+0.349
|24
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+0.386
|26
|7
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha
|+0.419
|26
|8
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|+0.464
|24
|9
|Diogo Moreira
|Pro Honda LCR
|+0.495
|24
|10
|Johann Zarco
|Castrol Honda LCR
|+0.574
|26
|11
|Fermin Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+0.578
|24
|12
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+0.618
|24
|13
|Raul Fernandez
|Trackhouse Racing MotoGP
|+0.674
|25
|14
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+0.716
|24
|15
|Ai Ogura
|Trackhouse Racing MotoGP
|+0.768
|24
|16
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|+0.775
|22
|17
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|+0.877
|23
|18
|Jack Miller
|Prima Pramac Racing
|+0.917
|24
|19
|Somkiat Chantra
|Honda HRC Castrol
|+1.085
|26
|20
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha
|+1.493
|23
|21
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Racing
|+1.600
|25
|22
|Maverick Vinales
|Red Bull KTM Tech3
|+2.025
|23
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