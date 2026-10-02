MotoGP | Gp Giappone Prove Libere 1: Marquez il più veloce, Bezzecchi è terzo

MotoGP Prove Libere 1 Gp Giappone Motegi – La prima sessione di prove libere del GP del Giapoone, sedicesima tappa del del Mondiale MotoGP 2026, è stata caratterizzata dal meteo, soprattutto ad inizio turno.

Proprio poco prima dell’inizio della sessione della Top Class è scesa qualche goccia di pioggia che ha di fatto rovinato la sessione, almeno nella sua fase iniziale.

I primi a scendere in pista sono stati Marco Bezzecchi su Aprilia Factory e Takaaki Nakagami, wild card Honda. Il riminese ha rischiato la caduta e qualche istante dopo alla curva 11, il giapponese è stato vittima di un brutto high-side. Il #30 della casa giapponese si è rialzato claudicante, lasciando più di una preoccupazione nel box della casa nipponica. Sembra che il problema sia ad una spalla, si teme la frattura della clavicola sinistra.

A girare nelle prime fasi i due piloti del Team Pramac Toprak Razgatlioglu e Jack Miller e Somkiat Chantra, con quest’ultimo che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Factory. Successivamente in pista anche Raul Fernandez e via-via tutti gli altri.

Il più veloce alla fine delle FP1 è stato Marc Marquez, che ha girato in 1:44.073 (lo scorso anno il migliore delle FP1 era stato Pecco Bagnaia, che aveva girato in 1:44.857, ndr).

Alle spalle del nove volte iridato troviamo staccato di soli 0.099s il leader del Mondiale Jorge Martin, a sua volta di soli 0.034s davanti al team-mate in Aprilia Marco Bezzecchi.

Il riminese che ha girato in 1:44.206 è davanti alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e alla Honda del Castrol Honda LCR del francese Johann Zarco.

Bene Fabio Quartararo, che riporta la Yamaha nelle posizioni di vertice. L’iridato 2021 della MotoGP è sesto e davanti all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e alle Ducati Desmosedici GP 26 di Pecco Bagnaia (Team Factory, +0.613s) e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team, +0.683s). Chiude la Top Ten la KTM RC16 di Pedro Acosta, vincitore dell’ultima gara corsa al Red Bull Ring, prima vittoria per il pilota di Mazarron.

Il rookie Pro Honda LCR, Diogo Moreira, ha chiuso 11esimo, davanti alla seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, quella dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

L’idolo di casa Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ha chiuso 12esimo, davanti a Somkiat Chantra (sostituisce come detto Joan Mir, ndr), a Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac).

Dalla 17esima alla 19esima posizione troviamo tre KTM RC16, nell’ordine quella Factory di Brad Binder e le due del Team Tech3, quella del rientrante Maverick Vinales e quella del riminese Enea Bastianini. Solamente 20esimo Luca Marini, che in sella alla Honda Factory ha preceduto le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Jack Miller (Pramac Racing).

Senza tempo Takaaki Nakagami, che ha riportato la frattura della clavicola sinistra e che dovrà essere operato. Un vero peccato per il tester della casa giapponese, caduto come scritto sopra nelle primissime fasi della sessione.

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