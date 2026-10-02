MotoGP | GP Giappone: Alex Marquez si prende le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]

Highlights Pre Qualifiche GP Giappone Motegi – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone classe MotoGP.

Il più veloce è stato Alex Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta e Marc Marquez. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, con l’ufficiale Aprilia seguito dai connazionali Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo, Jorge Martin, Diogo Moreira e Johann Zarco. Tutti gli altri saranno costretti a passare dalla Q1, tra questi nostri Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e Luca Marini.

Weekend già finito per il tester Honda Takaaki Nakagami, che ha riportato la frattura della clavicola sinistra in un high-side avvenuto nelle FP1.



