MotoGP | GP Germania Gara, Bastianini: “Non sono soddisfatto di questo weekend”

Il Gran Premio di Germania si è concluso con un nono posto per Enea Bastianini, che riesce a portare a casa punti importanti al termine di un fine settimana tutt’altro che semplice. Il pilota del Tech3 KTM ha dovuto fare i conti con diversi problemi di feeling, in particolare all’anteriore, ma in gara è riuscito a migliorare il passo giro dopo giro, rimontando posizioni e chiudendo all’interno della top ten. Un risultato che limita i danni in un weekend complicato, pur lasciando la consapevolezza che ci sia ancora molto lavoro da fare per ritrovare competitività.

Dichiarazioni Enea Bastianini, GP Germania

“Ci sono stati tanti sorpassi, quindi oggi sono riuscito a ottenere qualcosa. È stato difficile con la gomma anteriore che si surriscaldava e la moto che si muoveva molto. Giro dopo giro, però, ho trovato un feeling migliore e sono riuscito a mantenere un buon ritmo negli ultimi dieci giri. Non sono davvero soddisfatto di questo weekend perché è stato piuttosto complicato, ma alla fine siamo riusciti a salvare una posizione nella Top 10”

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