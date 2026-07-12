Moto3 | Gp Germania: Uriarte batte Quiles, Bertelle torna sul podio

Moto3 GP Germania Sachsenring – Brian Uriarte dopo la pole position si aggiudica anche la gara del Gran Premio di Germania classe Moto3, 11esima tappa e giro di boa del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha inizialmente tentato la fuga, ma poi quando ha visto che non poteva andarsene è rimasto quasi sempre in testa al gruppetto che ha visto protagonisti anche Maximo Quiles, Rico Salmela, Marco Morelli e Alvaro Carpe.

Il gruppo si è poi sgranato e i primi due sono andati in fuga, mentre dietro è tornato su forte il nostro Matteo Bertelle, che in sella alla KTM del Team LEVEL UP – MTA ha ricucito il gap. Non è più stato della partita Valentin Perrone, coinvolto in una caduta che ha visto sfortunati protagonisti anche Marcos Uriarte, Joel Kelso e il nostro Nicola Carraro.

A metà gara i primi due hanno fatto il vuoto, mentre dietro la lotta per il terzo gradino del podio vedeva protagonisti Morelli, Bertelle e Rico Salmela.

Alla fine a vincere la gara è stato Brian Uriarte, che dopo essere stato passato da Quiles lo ha ripassato all’ultimo giro andando a tagliare il traguardo davanti al pilota del Team Aspar. Per Uriarte seconda vittoria dopo quella del Mugello.

La lotta per il terzo gradino del podio ha visto invece primeggiare il nostro Bertelle che ha battuto per pochi millesimi Morelli e Salmela e che torna su podio dopo quello di Le Mans, ottenuto però in condizioni miste.

Sesto al traguardo Adrian Fernandez con la migliore delle Honda, quella del Leopard Racing. Lo spagnolo ha preceduto altre due moto della casa giapponese, quelle di Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) e Veda Pratama (Honda Team Asia). In Top Ten anche Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) ed Eddie O’Shea (Honda GRYD Racing).

A punti anche Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI), Corman Buchanan (KTM CODE Motorsports), Joel Kelso (Honda GRYD, risalito in sella dopo la caduta, ndr) e il nostro Guido Pini (Honda Leopard Racing).

Rientrati in pista dopo la caduta anche Marcos Uriarte e Nicola Carraro, che hanno chiuso in 18esima e 19esima posizione.

La classifica iridata vede sempre al comando Maximo Quiles, che guida il Campionato con 231 punti, 104 in più di Brian Uriarte e 105 in più di Alvaro Carpe.

5/5 - (6 votes)