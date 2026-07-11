MotoGP | GP Germania, Sprint Race: Ogura e Fernandez in TOP 5

Sprint Race convincente per Trackhouse al Sachsenring, con Ai Ogura ancora una volta protagonista nelle posizioni di vertice. Il rookie giapponese ha chiuso quarto dopo aver lottato con il gruppo di testa nelle prime fasi della gara, confermando il buon potenziale mostrato per tutto il weekend. Alle sue spalle Raul Fernandez ha portato a termine una gara solida in quinta posizione, stringendo i denti nonostante un forte dolore alla schiena provocato da un problema tecnico accusato durante la seconda sessione di prove libere. Un bottino importante di punti che permette alla squadra americana di conservare il secondo posto nella classifica del Mondiale Team in vista del Gran Premio di Germania di domani.

Dichiarazioni Ai Ogura, Sprint Race GP Germania

“La Sprint è stata in realtà piuttosto noiosa. Sono partito bene, ma dopo che Diggia mi ha superato, ho potuto solo cercare di restare con loro il più a lungo possibile. I primi tre, quelli che oggi sono saliti sul podio, hanno qualcosa in più rispetto a noi e credo che saranno molto forti anche sulla distanza doppia. Quindi abbiamo del lavoro da fare. Penso che dobbiamo sistemare due o tre aspetti e, se riusciremo a farlo, credo che domani potremo lottare per una buona posizione”

Dichiarazioni Raul Fernandez, Sprint Race GP Germania

“Questa mattina ho avuto un problema alla frizione su una delle moto e ho avvertito un movimento molto violento. Da quel momento mi sono sentito la schiena completamente bloccata. Ho lavorato molto con il fisioterapista e continuerò a farlo perché non mi sento a mio agio, nemmeno in sella. Ho la sensazione di non riuscire a fare quello che vorrei ed è quello che è successo oggi. Sono comunque soddisfatto della Sprint, perché abbiamo conquistato punti importanti, soprattutto considerando la mia situazione attuale. Cercheremo di mantenere questo ritmo anche domani e di raccogliere altri punti, perché sono molto importanti. Ho molto dolore e la cosa più difficile è perfino indossare la tuta, quindi spero davvero che la mia condizione migliori in vista di domani”