MotoGP | GP Germania: Acosta vuole le Sprint Race più corte

La Sprint Race del Gran Premio di Germania ha lasciato poche emozioni in pista e, tra i piloti, c’è chi pensa che sia arrivato il momento di rivederne il format. Dopo la gara del Sachsenring, conclusa all’ottavo posto, Pedro Acosta ha suggerito una modifica al regolamento che, a suo giudizio, potrebbe rendere le gare del sabato molto più spettacolari: ridurre il numero di giri, soprattutto sui circuiti in cui la distanza della Sprint risulta particolarmente elevata.

Dichiarazioni Pedro Acosta su proposta Sprint Race di 10 giri

Sul tracciato tedesco, infatti, i primi sette piloti hanno mantenuto le stesse posizioni dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, senza alcun cambiamento nelle zone di vertice. Un andamento che lo stesso pilota KTM ha definito poco entusiasmante e che, secondo lui, dovrebbe far riflettere gli organizzatori.

“Penso che sia difficile offrire belle gare ai tifosi se una Sprint dura 15 giri. Capisco che il regolamento preveda una distanza pari alla metà della gara lunga, ma quindici giri sono davvero tanti per una Sprint. Fino al decimo giro c’era ancora spettacolo. Forse si potrebbe arrivare fino al decimo giro, più o meno. Fino a quel momento dal primo all’ottavo posto c’erano appena tre secondi di distacco e quello poteva essere un bello spettacolo. Magari si potrebbero ridurre i giri della Sprint sui circuiti dove il numero di tornate è così elevato”

Dichiarazioni Pedro Acosta su Sprint Race Sachsenring

“Non è una sorpresa che Ducati e Aprilia siano veloci. Questa è la realtà. Quando riusciamo a limitare i problemi possiamo stare più o meno nella Top 5, ma quando facciamo più fatica finiamo nella nostra posizione naturale, cioè tra il settimo, il nono o il decimo posto. È stato un weekend normale, anche se non mi aspettavo di soffrire così tanto con la gomma anteriore e meno con quella posteriore. Sono molto contento della mano. A un certo punto ho iniziato ad avvertire un po’ di dolore, ma non è questo che sta limitando i miei risultati. Sento bene le dita, sento la mano, è tutto a posto. Se avessimo il grip che abbiamo a inizio gara riusciremmo a gestire meglio la situazione. Poi però iniziamo a soffrire e perdiamo ritmo. Al momento è questa la nostra realtà”.

Dichiarazioni Pedro Acosta su nuova modifica griglia

Acosta ha infine espresso un giudizio molto positivo sulla nuova configurazione della griglia di partenza introdotta dalla MotoGP caratterizzata da una maggiore distanza tra i piloti.

“È la prima misura sulla sicurezza che rende davvero tutto più sicuro. Arrivi alla prima curva dopo una buona partenza e puoi superare i piloti della tua fila. Magari è più difficile passare quelli della fila davanti perché puoi farlo solo in frenata, ma alla prima curva hai uno o due piloti accanto e non cinque tutto intorno. Credo che sia stato un passo avanti importante”.

Foto: Michelin