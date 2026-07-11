MotoGP | GP Germania: la caduta di Bezzecchi nella Q2 [VIDEO]

Non è un momento fortunato per Marco Bezzecchi, che dopo la squalifica di Brno per aver schiaffeggiato un marshall dopo una caduta, la successiva caduta ad alta velocità di Assen, è stato vittima di una brutta caduta nelle qualifiche del Gran Premio di Germania.

Il pilota dell’Aprilia ha perso il controllo della sua RS-GP26 alla curva 7, inizialmente ha controsterzato, ma quando la gomma ha ripreso aderenza, è stato “lanciato” prima sull’asfalto e poi sulla ghiaia del circuito del Sachsenring.

Purtroppo il #72 della casa veneta ha riportato la frattura scomposta della clavicola sinistra e dovrà essere operato. Dopo la caduta Aprilia ha comunicato:

“A seguito della caduta, Marco Bezzecchi è stato portato al centro medico del circuito dove, sotto la supervisione del Dr. Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP, è stato sottoposto a una radiografia, che ha dimostrato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura necessita di revisione chirurgica che sarà effettuata in Italia dal Dr. Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi rientrerà in Italia nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati.”





3.8/5 - (13 votes)