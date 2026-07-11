MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bagnaia: “Problemi di grip al posteriore”

Sprint Race incolore quella di Pecco Bagnaia al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, undicesima tappa e giro di boa della MotoGP 2026.

Il tre volte iridato della Ducati dopo aver passato la Q1 al sabato mattina, non è andato oltre l’undicesimo tempo in qualifica e in gara ha chiuso settimo a 7.751s dal vincitore, il suo team-mate Marc Marquez.

Il pilota di Chivasso aveva faticato sin dalle prove del venerdì e pur migliorando qualcosa sulla sua Ducati Desmosedici GP 26, non è mai riuscito ad essere protagonista. Ecco cosa ha detto a fine giornata il #63 della “Rossa” di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Continuo ad avere problemi di grip al posteriore: è in qualifica che soffriamo di più, e non siamo riusciti a fare meglio dell’undicesimo posto. Ho avuto una buona partenza nella Sprint e sono riuscito a rimanere con i piloti davanti fino a quando il grip non è calato. Purtroppo non riesco a far slittare il posteriore come gli altri piloti Ducati perché, se ci riesco, non riesco ad accelerare bene dopo. Ho provato a rimanere nella scia di Martin, ma ho finito per prendermi troppi rischi. Il settimo posto è un buon compromesso considerando le difficoltà che stiamo incontrando.”

La Sprint Race del GP di Germania MotoGP 2026 ha confermato le difficoltà che Pecco Bagnaia sta affrontando su un tracciato complesso come il Sachsenring, uno dei circuiti più tecnici e particolari del calendario. Il layout sinistrorso, con numerose curve in appoggio e un ritmo serrato, richiede una moto perfettamente bilanciata e un posteriore stabile, elementi che il campione di Chivasso non è riuscito a trovare nel corso del weekend.

Il settimo posto nella Sprint, arrivato dopo una qualifica complicata e un venerdì difficile, è un risultato che Bagnaia definisce “un compromesso”. La mancanza di grip al posteriore è il nodo centrale: Pecco non riesce a far scivolare la gomma come gli altri piloti Ducati, e questo limita la sua capacità di accelerare in uscita di curva, un aspetto fondamentale su una pista dove la velocità di percorrenza fa la differenza.

Il riferimento alla scia di Jorge Martin è significativo: Bagnaia ha provato a restare agganciato al leader del Mondiale, ma ha dovuto rinunciare per evitare rischi eccessivi. La gestione della gara è stata quindi improntata alla prudenza, con l’obiettivo di portare a casa punti preziosi in un weekend dove la competitività non era al massimo.

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