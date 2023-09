MotoGP | GP d’ India 2023: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Carissimi amici di MotoGrandPrix, siamo in attesa di ascoltare le dichiarazioni dei piloti nella conferenza stampa del Gran Premio d’India. La conferenza stampa odierna sarà divisa in due parti. Nella prima parteciperanno: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Brad Binder. Nella seconda parte, ci saranno: Aleix Espargarò, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Marc Marquez e Augusto Fernandez.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP INDIA A PARTIRE DALLE 13:30

14:22 Marquez su situazione con Honda: “Nei test eravamo 2 contro 2, alcuni preferivano la moto vecchia, altri quella nuova. C’è stato uno step ma non cerchiamo un decimo, se guidare una moto con solo un decimo di differenza non mi interessa. Continuerò a lavorare per spingere il team, inoltre dai test non si capisce tutto”

14:19 Morbidelli: “Devo ringraziare Paolo Campinoti per avermi dato questa opportunità e tutto lo staff Ducati e la VR46. Ci auguravamo questa soluzione e infine possiamo annunciarla, dopo anni difficili, è bello. Ho avuto momenti difficili quando sentivo i feedback dei piloti Ducati e sentire la differenza rispetto alla mia moto, a volte è stato frustrante. L’anno prossimo sarà tutto diverso”

14:17 M.Marquez: “Useremo la stessa moto che ho usato a Misano. A Misano sono arrivato settimo ma in una parte della gara il passo era buono, a fine gara ho iniziato a sentirmi stanco e quindi mi sono accontentato, ho usato un approccio mentale diverso”

14:14 A.Fernandez: “Spero che il fatto che tutti non conoscono la pista mi possa aiutare. Spero di poter essere più competitivo fin dall’inizio. Voci sul futuro? In teoria da contratto dovrei avere il diritto di correre ma voglio concentrarmi sul finire la stagione nel miglior modo possibile”

14:12 Quartararo: “Abbiamo provato molte cose, finalmente, anche se lo step è piccolo ma è stato fatto. Bella visita alla fabbrica Yamaha in India, ho visto la passione che hanno per le moto, mi auguro che potranno apprezzare”

14:11 A.Espargarò: “Il rettilineo lungo non è l’ideale per noi ma potremo rifarci nelle curve. Anche se è da molto che non si corre con la Formula 1, sono certo che dopo pochi giri il grip sarà buono. Otto gare in dieci settimane saranno dure ma dovremo divertirci”

14:10 Commenti sulla pista:

Morbidelli: “Mi piace la pista, sembra molto bella, ci sono punti forti”

M.Marquez: “La pista sembra molto bella”

A.Fernandez: “Ci divertiremo, non mi aspettavo la parabolica”

Quartararo: “I settori 3 e 4 sembrano molto divertenti”

Aleix Espargarò: “La pista sarà divertente, hanno fatto del meglio per preparare il circuito per noi”

14:07 Inizia la seconda parte della conferenza stampa

13:49 Dichiarazioni su Morbidelli in Ducati:

Bezzecchi”Ci sarà più concorrenza, sono contento e sarà dura perché Franky è un lottatore e non vedo l’ora di dargli il benvenuto in Ducati”

“Bagnaia Non so se cambierà per noi, sono contento per Franco, merita questa opportunità, gli anni in Yamaha sono stati difficili. Tutti conoscono il suo potenziale ed è importante averlo sulla stessa moto. Sono felice per Franco”

13:45 Binder: “La pista sembra ottima, avremo più tempo per capire come va la moto e dovremo mettere tutto al meglio. Vedremo le condizioni climatiche, farà caldo e la nostra moto va bene in queste condizioni. Proveremo il nuovo telaio, conosciamo le problematiche ma dovremo migliora, non so se lo userò durante la stagione”

13:44 Bezzecchi: “La settimana dopo Misano è stata dura, l’ematoma alla mano si sta riassorbendo lentamente, a Misano non potevo dare di più ma sono felice del risultato. Darò tutto”

13:43 Martin: “Incredibile vincere in Italia, ero molto felice. Sarà interessante avere un pilota competitivo come Franco vicino, quest’anno stiamo lottando per il titolo costruttori. Franco è forte e sarà competitivo dall’inizio”

13:41 Bagnaia: “Dopo la gara di Misano ero stanco ma abbiamo lavorato molto per essere qui al 100% anche se non lo sono, ci vuole tempo ma ho cercato di prepararmi per la gara e sono messo meglio rispetto a Misano”

13:38 I commenti sulla pista

Binder: “Finora tutto bene, la pista è bella, il layout sarà molto divertente, la parabolica è qualcosa da provare”

Bezzecchi: “Mi è piaciuto, la pit-lane è molto bella e la pista sembra fantastica, è un mix di curve, il rettilineo è emozionante. Non vedo l’ora di provare la moto, anche la parabolica sembra incredibile”

Martin: “Il layout della pista mi piace ma aspettiamo domani per i feedback”

Bagnaia: “Non ho avuto problemi con il visto ed è stata una vittoria per me, ho fatto due giri a piedi della pista e il layout è interessante. Penso che potrà essere bello e sarà interessante provare la pista in moto, ho fatto un giro con la Safety Commission e hanno cercato di spiegarmi il tutto, dicono che è tutto a posto”

13:34 I piloti sono arrivati, è tutto pronto per la conferenza stampa!

5/5 - (1 vote)