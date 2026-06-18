MotoGP | GP Brno: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Brno dove alle 16:00 si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni più importanti dei protagonisti!

Diretta Conferenza Stampa GP Brno dalle 16:00

16:22 Con MotoGP Social, vi ringraziamo per averci seguito! Buona serata!

16:17 Opinioni su abolire abbassatori da Silversone

Bezzecchi: “Penso che, senza dubbio è qualcosa che dovremmo provare prima di dire che sia la soluzione. L’incidente di Balaton non è dipeso da quello ma può essere una soluzione”

Acosta: “Non penso che sia un problema per tutti gli incidenti che abbiamo visto, è qualcosa di diverso che ha inciso”

Marquez: “Per me il problema principale è che la domenica arriviamo lì dopo diverse partenze, il primo pilota segna il punto di staccata e quando arrivi lì alla terza volta, il punto di frenata è al limite e sono al limite anche i piloti dietro. Basta un piccolo errore come quello di Martin e non hai il tempo di reagire”

16:15 Marquez: “La mia mentalità è forte perché se non fosse così, avrei mollato. Ho superato più momenti difficili rispetto a prima, sarebbe meglio se il mio fisico fosse integro. Test con 850? Dovrebbe essere una moto più veloce perché pesa di meno, sono interessato a vedere come funzioneranno le Pirelli”

16:13 Opinioni su come dimenticare incidenti

Bezzecchi: “La cosa migliore è salire in moto e goderti la guida. Siamo consapevoli del rischio”

Acosta: “Devi voltare pagina”

Marquez: “La penso come loro, abbiamo la passione ma è anche il nostro lavoro e a volte dopo un grosso incidente vengono a svanire”

16:12 Marquez: “Nelle prime gare andavo in pista e non sapevo in che modo guidare, ora l’aspetto positivo è che riesco a dimostrare la mia velocità come nella Sprint. Nella gara lunga devo migliorare dal punto di vista della durata”

16:10 Opinioni su KTM

Bezzecchi: “Non ho mai provato la moto di Pedro. Stiamo andando bene ed è importante, non ci concentriamo sugli altri”

Marquez: “Sono d’accordo con Pedro. Se guardate la classifica, Aprilia e Ducati sono davanti ma come dice Marco, dipende dallo stile di guida”

16:07 Marquez: “Dobbiamo capire giorno dopo giorno a che punto siamo. Ho continuato il nostro programma, fatto passi avanti in palestra e spero che questo si veda sulla moto. Il mio braccio funziona in modo diverso, devo riadattarmi. Ogni anno qui mi sono sempre sentito bene, forse quest’anno non sarà la stessa cosa. La cosa principale è sistemare le condizioni fisiche, la velocità c’è”

16:04 Acosta: “L’anno scorso qui abbiamo cominciato ad essere più competitivi ma adesso ci sono tanti piloti veloci. Aprilia è molto veloce con quattro piloti e Ducati è sempre forte, il livello della nostra moto è migliorato ma dobbiamo vedere come sono gli altri. Siamo ancora lontani e ci serve più potenziale per la singola vittoria”

16:02 Bezzecchi: “Sto bene, l’impatto è stato forte sul lato destro del mio corpo. La mano sta bene, ho fatto qualche esame e tutto è a posto. Nella gamba avevo uno strappo ad un muscolo ma niente di pazzesco, c’è ancora dolore ma questo non condizionerà il mio modo di guidare. Non ho potuto provare a casa con la moto e domani sarà la prima volta dopo l’incidente. È stata una giornata dura ma abbiamo fatto un buon weekend e ora è il passato. Non cambierà il rapporto nel box. Questa pista mi piace molto, si può esprimere la potenza della moto. Qui sono stato rapido, abbiamo fatto una bella gara con Marc e Pedro”

16:00 Inizia la Conferenza Stampa con: Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Pedro Acosta