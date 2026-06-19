MotoGP | Gp Brno Prove Libere 1: Marquez, miglior tempo e caduta, sorprende Quartararo

MotoGP Prove Libere 1 Gp Repubblica Ceca Brno – I piloti della MotoGP sono tornati in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Motomondiale 2026.

L’inizio delle Free Practice 1 è stato caratterizzato da tre cadute e un dritto. Alla curva 9 a perdere l’anteriore della sua KTM Factory è stato Pedro Acosta, successivamente alla curva 8 sono caduti prima Maverick Vinales (KTM Tech3) e poi il rookie Diogo Moreira (Honda LCR). Infine alla curva 13 c’è stato il dritto del leader del Mondiale Marco Bezzecchi (Aprilia Factory).

Il più veloce della sessione è stato Marc Marquez che ha portato in vetta la sua Ducati con il crono di 1:53.303. L’ex pilota della Honda è anche caduto a due minuti dalla fine, perdendo l’avantreno della sua Desmosedici GP 26 alla curva 7. Come per gli altri caduti, nessuna conseguenza per il #93.

Marquez ha preceduto la sorpresa della sessione Fabio Quartararo, che ha portato la sua Yamaha a soli due decimi dalla vetta, mettendo la sua YZR-M1 V4 davanti all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez.

Ottimo quarto tempo per la Honda di Joan Mir, che in sella alla RC213V con gomme medie nuove, ha chiuso davanti a all’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura.

Pecco Bagnaia, il migliore dei piloti italiani, è sesto a 0.376s dal team-mate Marquez. Il pilota di Chivasso è davanti ad altre due Ducati, quella del Gresini Racing di Fermin Aldeguer e quella del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio. A chiudere la Top Ten Pedro Acosta con la migliore delle KTM e Luca Marini con la seconda Honda Factory.

Dietro al pesarese troviamo la Yamaha Pramac del rookie Toprak Razgatlioglu, 11esimo e davanti al compagno di marca Alex Rins e alla KTM di Maverick Vinales.

Le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno chiuso rispettivamente in 14esima e 16esima posizione e a differenza della maggior parte dei piloti hanno girato con gomma soft all’anteriore. Per Martin problema tecnico alla moto mentre provava long-lap. Tra le due RS-GP 26 troviamo la Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli.

Il rientrante Alex Marquez in sella alla Ducati GP 26 del Gresini Racing ha chiuso 18esimo, mentre il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) è solamente 21esimo.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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