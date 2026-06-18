MotoGP | Mikihiko Kawase Team Manager Honda HRC Castrol dal 2027

Mikihiko Kawase sarà il nuovo Team Manager Honda HRC Castrol a partire dal 2027. L’attuale Direttore Tecnico MotoGP affronterà una nuova sfida assumendo il ruolo di Team Manager per il team ufficiale a partire dal 2027, con Alberto Puig come consulente e assistenza.

Nominato Direttore Tecnico MotoGP nel 2024, Mikihiko Kawase ha svolto una varietà di ruoli e responsabilità durante una vita trascorsa nelle corse. Pilota della categoria leggera in Giappone dai 18 ai 27 anni, ha finanziato la sua carriera lavorando per vari produttori di componenti prima di entrare in Honda. Trasferito alla HRC nel 2012, Kawase-san è stato coinvolto nel progetto del Campionato del Mondo Moto3 e ha guidato Honda alla corona della categoria leggera nel 2019 come Large Project Leader (LPL) per la NSF250RW. Entrando poco dopo nel lato MotoGP del progetto, il nativo della Prefettura di Miyazaki ha lavorato con impegno per aiutare Honda a progredire ed è il Direttore Tecnico MotoGP dal 2024.

Per il 2027 assumerà il ruolo di Team Manager per il team ufficiale Honda HRC, fortemente supportato e assistito dall’attuale Team Manager e futuro consulente Honda HRC Alberto Puig e dalla sua esperienza decennale nel paddock del Gran Premio.

Dichiarazioni Mikihiko Kawase Team manager Honda HRC Castrol 2027

“Sono onorato di avere questa opportunità di guidare una squadra con così tanta storia e successo. Devo ringraziare Honda per questa opportunità e anche Alberto Puig, che è già stato un grande mentore e consigliere per molti anni. Il sostegno di entrambi sarà cruciale per il successo futuro della squadra. Il 2027 sarà un anno storico per la MotoGP con i cambiamenti più importanti nelle regole e nei regolamenti da quando il campionato è passato dal motore a due tempi al quattro tempi. All’interno di Honda dobbiamo continuare a dare il massimo per iniziare questa nuova era con forza e tornare a combattere in prima linea.”

Davide Brivio ora in Aprilia Trackhouse, sarà al comando come consulente nell’organigramma du Honda Racing Corporation.

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