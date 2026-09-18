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MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Acosta davanti a tutti

Secondo Espargarò a precedere Martin, quarto Marc Marquez

di Jessica Cortellazzi18 Settembre, 2026
MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Acosta davanti a tuttiMotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Acosta davanti a tutti

MotoGP Prove Libere 1 Gp Austria Red Bull Ring – Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prime prove libere del GP d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota del Red Bull KTM Factory Racing chiude la sessione in 1:29.851, precedendo il compagno di marca Pol Espargaro (che ricordiamo sostituisce Maverick Vinales, ndr), staccato di appena 0.233s.

Terzo tempo per Jorge Martin, che porta l’Aprilia nelle prime posizioni con un ritardo di 0.308 dal riferimento di Acosta. A completare la Top 5 è Marc Marquez, quarto a 0.335, mentre Johann Zarco sorprende con il quinto crono al termine della sessione, a 0.513 dalla vetta.

Subito alle spalle dei primi cinque, troviamo Marco Bezzecchi, sesto con l’Aprilia, a 0.533 dalla vetta. Il pilota italiano è seguito da Raul Fernandez, settimo con la seconda Aprilia del team Trackhouse.

Ottavo tempo per Alex Marquez con la Ducati del team Gresini Racing, mentre Diogo Moreira ha portato la Honda al nono posto. Chiude la Top 10 Luca Marini, decimo a 0.680 da Acosta.

Buona anche la prestazione di Fermin Aldeguer, undicesimo davanti a Fabio Di Giannantonio. Il pilota del VR46 Racing Team ha accusato otto decimi di ritardo dal riferimento.

Più indietro Francesco Bagnaia, che non è andato oltre il 18° tempo. Il pilota Ducati Lenovo ha chiuso a 1.122s dal miglior crono. Gli altri italiani: 16esimo Franco Morbidelli, 17esimo Enea Bastianini.

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MotoGp Prove Libere 1 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:29.851
2 44 Pol Espargaro Red Bull Ktm Tech3 1:30.084 +0.233
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:30.159 +0.308
4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:30.186 +0.335
5 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:30.364 +0.513
6 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:30.384 +0.533
7 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:30.417 +0.566
8 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:30.482 +0.631
9 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:30.520 +0.669
10 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:30.531 +0.680
11 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:30.560 +0.709
12 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:30.651 +0.800
13 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:30.694 +0.843
14 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:30.712 +0.861
15 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:30.772 +0.921
16 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:30.848 +0.997
17 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:30.861 +1.010
18 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:30.973 +1.122
19 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:31.255 +1.404
20 30 Takaaki Nakagami Honda Hrc Castrol 1:31.289 +1.438
21 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:31.338 +1.487
22 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1:32.363 +2.512

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1

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