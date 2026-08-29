MotoGP | GP Aragon, Marc Marquez vince la Sprint: gli highlights [VIDEO]

Marc Marquez torna a dominare al Motorland Aragon. Il pilota Ducati ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Aragon, imponendosi davanti al fratello Alex Marquez e a Marco Bezzecchi, autore della pole position.

Scattato dalla seconda casella, Marc Marquez ha preso immediatamente il comando della gara alla prima curva, superando Bezzecchi e iniziando subito a imporre il proprio ritmo. Il nove volte iridato ha quindi gestito la leadership senza particolari problemi, tagliando il traguardo con oltre un secondo di vantaggio sul fratello Alex.

Alle spalle dei fratelli Marquez ha chiuso Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, dopo aver conquistato una splendida pole position con record della pista, non è riuscito a mantenere il ritmo dei due Ducati, conquistando comunque un importante terzo posto.

Quarta posizione per Pedro Acosta, seguito dal leader del mondiale Jorge Martin, quinto. Sesto posto per Fermin Aldeguer, mentre Diogo Moreira ha chiuso settimo davanti a Raul Fernandez e Johann Zarco.

A completare la Top 10 è stato Jack Miller, davanti a Francesco Bagnaia, undicesimo e fuori dalla zona punti.



