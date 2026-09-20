MotoGP | GP Austria 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito del Red Bull Ring
15:00 Amici, grazie per averci seguito! Ora si va in Asia! Appuntamento tra due settimane con il Gran Premio di Motegi. Buona serata!
14:52 Bagnaia ha guadagnato la posizione su Aldeguer perché allo spagnolo è stata data una penalità di tre secondi, probabilmente per un contatto. Pecco chiude settimo
GIRO 28 – ULTIMO GIRO! 🏁 Pedro Acosta vince il Gran Premio d’Austria! Prima vittoria in MotoGP! Sul podio Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Ogura, a seguire: M.Marquez, Binder, Aldeguer, Bagnaia, Di Giannantonio e Zarco. Undicesimo Bastianini, a seguire: Fernandez, Nakagami, Marini, Moreira, Espargarò, Quartararo, Morbidelli, Rins, Razgatlioglu e Miller
GIRO 27 – Penultimo giro! TOP 10: Acosta, Martin, Bezzecchi, Ogura, M.Marquez, Binder, Aldeguer, Bagnaia, Di Giannantonio e Zarco
GIRO 26 – Ducati in difficoltà sulla pista di Spielberg. Il miglior Ducatista è M.Marquez che però dista 4.3 secondi da Ogura
GIRO 25 – 1.3 il vantaggio di Acosta su Martin
GIRO 24 – 5 GIRI AL TERMINE! Bezzecchi a 3 decimi da Martin
GIRO 23 – Ogura a otto decimi da Bezzecchi. TOP 10: Acosta, Martin, Bezzecchi, Ogura, M.Marquez, Aldeguer, Binder, Bagnaia, Di Giannantonio e Zarco
GIRO 21 – Martin recupera due decimi su Acosta
GIRO 20 – M.Marquez sorpassa Aldeguer e sale quinto. Bezzecchi a mezzo secondo da Martin. Acosta raggiunge il secondo di vantaggio
GIRO 19 – Sempre 7 decimi di vantaggio per Acosta
GIRO 18 – Bastianini guadagna due posizioni e sale undicesimo. M.Marquez pronto all’attacco su Aldeguer
GIRO 16 – TOP 10: Acosta, Martin, Bezzecchi, Ogura, Aldeguer, M.Marquez, Binder, Bagnaia, Di Giannantonio e Zarco. Undicesimo Quartararo, a seguire: Fernandez, Bastianini, Moreira, Nakagami, Marini, Espargarò, Rins, Morbidelli, Toprak e Miller
GIRO 15 – M.Marquez sorpassa Binder e sale sesto
GIRO 14 – Sale a otto decimi il vantaggio di Acosta su Martin. Un secondo separa le Aprilia di Martin e Bezzecchi
GIRO 13 – 6 decimi di vantaggio per Acosta. Caduta di A.Marquez, rider OK!
GIRO 12 – TOP 10: Acosta, Martin, Bezzecchi, Ogura, Binder, Aldeguer, M.Marquez, Bagnaia, Quartararo e Di Giannantonio
GIRO 11 – Aldeguer sorpassa M.Marquez e sale sesto
GIRO 10 – Lungo di M.Marquez! Rientra sesto, alle spalle di Ogura e Binder. Acosta ha un vantaggio di quattro decimi
GIRO 9 – E arriva il sorpasso! Acosta leader della gara. M.Marquez sorpassa Ogura e sale quarto
GIRO 8 – Acosta ci prova ma Martin chiude la porta
GIRO 7 – Acosta si avvicina a Martin, sotto i due decimi
GIRO 6 – Binder e Aldeguer hanno sorpassato Bagnaia che scivola in ottava posizione
GIRO 5 – Tre decimi separano Martin e Acosta. TOP 10: Martin, Acosta, Bezzecchi, Ogura, M.Marquez, Bagnaia, Binder, Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio
GIRO 4 – Sorpasso di Acosta su Bezzecchi, sale secondo. Mezzo secondo da Martin
GIRO 3 – TOP 10: Martin, Bezzecchi, Acosta, Ogura, M.Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio, Binder, Aldeguer e Quartararo. Undicesimo Fernandez, a seguire: A.Marquez, Bastianini, Zarco, Moreira, Marini, Nakagami, Toprak, Miller, Espargarò, Rins e Morbidelli
GIRO 2 – Bezzecchi sorpassa Martin e passa al comando della gara! Ma in curva 3 Martin replica e si prende la testa della gara. Acosta sorpassa Ogura e sale terzo
GIRO 1 – 🚦 PARTENZA E VIA! Ottimo start di Martin davanti a Bezzecchi e Ogura che sorpassa M.Marquez. Acosta sorpassa M.Marquez e sale quarto. M.Marquez quinto davanti a Bagnaia
14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!
14:00 Parte il giro di formazione! La scelta delle gomme:
13:41 20 MINUTI AL VIA!
Winner in 5 out of the last 7 Grands Prix races 💯
What will @marcmarquez93 achieve today? 🤔#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/hAkxBhdLfZ
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026
Diretta MotoGP GP Austria – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Red Bull Ring.
Sabato Jorge Martin aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi
#MotoGP #MotoGP2026 #AustrianGP 🇦🇹 #Motorionline Il pilota della #KTM "butta" una vittoria certa, ne approfitta #JorgeMartin che si riporta in testa al Mondiale https://t.co/8lxhpH9y17
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 19, 2026
La pole position era andata sempre a Jorge Martin
#MotoGP #MotoGP2026 #AustrianGP 🇦🇹 #Motorionline Seconda fila per #MarcoBezzecchi, "risorge" #PeccoBagnaia settimo davanti a #FabioDiGiannantonio https://t.co/5v6xonXH1r
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) September 19, 2026
DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA DALLE 14:00
Foto: MotoGP Sport Entertainment Group
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