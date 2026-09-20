MotoGP | Gp Austria: Acosta rompe l’incantesimo e vince, Martin e Bezzecchi a podio

MotoGP Gara GP Austria Red Bull Ring – Pedro Acosta alla sua 56esima gara in MotoGP riesce a vincere e lo fa nella gara di casa della KTM, questo dopo la caduta nella Sprint Race del sabato avvenuta a tre giri dalla fine.

Al Red Bull Ring il pilota di Mazarron, già vincitore di due Mondiali, uno in Moto3 e uno in Moto2, rompe finalmente l’incantesimo andando a tagliare il traguardo in solitaria dopo una gara perfetta.

Il #37 della KTM ha portato la sua RC16 al successo, una moto che non vinceva dal 2022 quando a trionfare fu Miguel Oliveira. Per Acosta 16esimo podio in MotoGP, terzo consecutivo, ottava vittoria per la KTM in Top Class.

Bellissima la scenetta nel giro d’onore, quando Acosta ha “simulato” la caduta della Sprint, rialzandosi poi esultando.

La lotta per il podio ha visto protagonista le Aprilia, con Jorge Martin che ad inizio gara ha provato a scappare, ma oggi con questo Acosta non ce n’era per nessuno. Martin ha quindi chiuso al secondo posto, davanti al team-mate Marco Bezzecchi e al compagno di marca Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Gara in difesa per Marc Marquez, che chiude solamente quinto e che perde 12 punti tra gara Sprint e della domenica da Jorge Martin. Il nove volte iridato non è mai stato in lotta per la vittoria e si è dovuto sudare il quinto posto.

Alle sue spalle ha chiuso un’altra KTM, quella di Brad Binder, sesto, che ha preceduto un Pecco Bagnaia che chiude settimo, davanti a Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), con quest’ultimo mai protagonista in questo weekend con la vetta della classifica sempre più lontana (-76 dalla vetta). In Top Ten anche Johann Zarco con la Honda del Team LCR.

A punti anche Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), 11esimo, Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team), il tester Honda Takaaki Nakagami (Honda Factory), Luca Marini (Honda Factory), 14esimo e il rookie Diogo Moreira (Honda LCR), 15esimo.

Il tester Pol Espargarò con la seconda KTM del Team Tech3 ha tagliato il traguardo in 16esima posizione, davanti all’iridato 2021 della Yamaha Fabio Quartararo, ad un irriconoscibile Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), 18esimo e ad Alex Rins. Chiudono l’ordine di arrivo le Yamaha Pramac di Toprak Razgatlioglu e Jack Miller. Caduta senza conseguenze per Alex Marquez.

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