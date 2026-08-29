MotoGP | GP Aragon 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

10:23 In questo momento sono in corso le FP2 con Bezzecchi davanti a tutti seguito da Moreira e Acosta

Diretta Qualifiche GP Aragon MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Motorland, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Aragon! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Alex e Marc Marquez. Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio che aveva chiuso davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Franco Morbidelli e il rientrante Johann Zarco. In Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Bezzecchi il più veloce delle pre-qualifiche di Aragon

DIRETTA QUALIFICHE GP ARAGON DALLE 10:50

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group