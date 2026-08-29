Diretta MotoGP

MotoGP | GP Aragon 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Motorland

di Jessica Cortellazzi29 Agosto, 2026
MotoGP | GP Aragon 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Aragon 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

GIRO 4 – Sei decimi tra Marc e Alex Marquez. Bagnaia scivola in undicesima posizione

GIRO 3 – Acosta a sei decimi da Bezzecchi ma commette un errore e Martin si avvicina, poco dopo lo sorpassa e sale quarto

GIRO 2 – Bagnaia sorpassa Zarco e sale nono. Tre decimi tra i fratelli Marquez. Caduta di Di Giannantonio, rider OK

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Bezzecchi ma M.Marquez fa meglio e si mette al comando, Alex Marquez si mette secondo. Quarto R.Fernandez davanti a Martin. Caduta di Marini, rider OK. TOP 10: M.Marquez, A.Marquez, Bezzecchi, Acosta, Fernandez, Martin, Moreira, Di Giannantonio, Bagnaia e Zarco

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione, Bezzecchi con soft al posteriore, M.Marquez con media

gomme sprint aragon

Diretta Sprint Race GP Aragon MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Motorland per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Alex Marquez. Quarto Raul Fernandez davanti a Jorge Martin. Sesto Pedro Acosta davanti a Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Johann Zarco. A chiudere la Top 10, Diogo Moreira.

DIRETTA SPRINT RACE GP ARAGON DALLE 15:00

Foto: Michelin

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