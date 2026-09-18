MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo in Q2: “Abbiamo dato il massimo”

Fabio Quartararo centra l’accesso diretto al Q2 del GP d’Austria 2026. Il pilota Yamaha ha chiuso la sessione di prove al decimo posto, conquistando così un posto diretto nella seconda fase delle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Un risultato importante per Quartararo, che aveva iniziato la giornata con il quindicesimo tempo nelle FP1.

Nel corso della sessione pomeridiana, però, il ritmo di Quartararo è progressivamente migliorato. Il pilota Yamaha occupava la tredicesima posizione quando una bandiera rossa (esposta per la caduta di Alex Marquez, ndr) ha interrotto le prove a 11 minuti e 42 secondi dalla fine. Nel finale è arrivato il miglioramento decisivo. Quartararo ha completato il suo ultimo tentativo proprio prima della bandiera a scacchi, chiudendo al decimo posto.

La Top 10 gli vale soprattutto l’accesso diretto al Q2, un traguardo raggiunto per la seconda volta in questa stagione. Un risultato che permette al francese di evitare la Q1 e di giocarsi direttamente le posizioni di vertice della griglia di partenza del GP d’Austria MotoGP.

Fabio Quartararo: “Abbiamo dato il massimo”

Al termine della sessione, Quartararo ha evidenziato gli aspetti positivi della giornata, sottolineando il lavoro svolto per riuscire a rimanere nella Top 10.

“Questo weekend dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi. Abbiamo dato il massimo per entrare nella top 10 e siamo riusciti ad accedere direttamente alla Q2. Ho realizzato il mio giro veloce soprattutto nelle fasi di frenata, che sono sempre state uno dei miei punti di forza, fin da quando ero bambino. Non ho fatto un giro davvero pulito, ma è stato sufficiente per entrare in Q2”.

L’obiettivo di Quartararo sarà ora sfruttare al meglio il passaggio diretto alla Q2 per cercare una posizione di partenza più favorevole. La Yamaha ha mostrato segnali incoraggianti nel corso della giornata e il francese potrà continuare il lavoro sul setup della M1 in vista delle qualifiche e della gara del Gran Premio d’Austria 2026.