MotoGP | Gp Aragon Sprint Race: domina Marquez, Bezzecchi è terzo

MotoGP Sprint Race GP Aragon – Marc Marquez ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della MotoGP 2026 corso al Motorland.

Scattato dalla prima fila, secondo tempo, il nove volte iridato ha dato il tutto per tutto alla prima curva per non far andare via il pole-man Marco Bezzecchi, che scattato bene con gomma soft, non è riuscito a contenere l’attacco dello spagnolo che ha preso il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Marquez 20esima vittoria in una Sprint Race, terza consecutiva al Motorland.

Secondo all’arrivo Alex Marquez, che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso a 1.140s dal fratello maggiore e che è riuscito a tenere a bada l’Aprilia di Bezzecchi, terzo al traguardo a 2.089s dal vincitore.

Bella battaglia per il quarto posto, a spuntarla Pedro Acosta che porta la KTM Factory ai piedi del podio e davanti all’Aprilia del leader del Mondiale Jorge Martin.

Ottimo sesto posto per il rientrante Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), che proprio a fine gara ha avuto la meglio sul rookie Honda LCR Diogo Moreira, ottimo settimo e davanti all’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. A punti anche l’altro pilota al rientro Johann Zarco (Honda LCR), che era fermo dalla gara di Barcellona.

Decimo al traguardo e primo pilota fuori dai punti Jack Miller, alla sua ultima stagione in Top Class. L’australiano del Pramac Racing ha portato la sua Yamaha davanti alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia e ai compagni di Marca Alex Rins e Toprak Razgatlioglu (suo team-mate, ndr).

Enea Bastianini in sella alla KTM RC16 del Red Bull KTM Tech3 ha chiuso 14esimo davanti alla KTM Factory di Brad Binder, alla Honda Factory di Joan Mir, al team-mate Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, ndr). Ultime due posizioni per i nostri Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team),18esimo e Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team), 19esimo.

Non hanno visto il traguardo il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol) caduto nel corso del primo giro, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), scivolato al terzo giro e Fabio Quartararo, ritiratosi con la sua Yamaha M1 “fumante”.

La classifica iridata vede sempre al comando Jorge Martin, che guida con 245 punti, 29 in più di Marco Bezzecchi e 33 in più di Marc Marquez, che scavalca Ogura al terzo posto. Il giapponese out per infortunio è quarto staccato di 42 punti mentre Di Giannantonio è quinto a -46.

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