MotoGP | GP Austria Day 1, Marini perde il Q2 per 4 millesimi

Luca Marini chiude all’undicesimo posto le Prove del GP d’Austria di MotoGP e vede sfumare per appena quattro millesimi l’accesso diretto alla Q2. Il pilota italiano era rimasto costantemente competitivo nel corso del venerdì al Red Bull Ring, ma nel finale Fabio Quartararo è riuscito a conquistare la decima posizione, relegando Marini in Q1.

Il pilota Honda HRC Castrol aveva iniziato la giornata con il decimo tempo e, con il miglioramento delle condizioni della pista e l’abbassamento dei tempi, ha continuato a mostrare un buon ritmo. Marini ha scelto di effettuare già nelle prime fasi un tentativo con pneumatici soft, riuscendo a inserirsi comodamente nella Top 10 durante la sessione decisiva del pomeriggio.

Tutto sembrava quindi indirizzato verso l’accesso diretto alla Q2, prima del colpo di scena finale. Quartararo ha infatti strappato a Marini la decima posizione per soli quattro millesimi, costringendo il pilota Honda a rivedere i propri piani in vista di sabato.

Marini: “Quello 0.004 mi farà venire gli incubi”

Al termine delle prove, Marini ha sottolineato quanto sia sottile il confine tra un risultato positivo e una situazione completamente diversa in MotoGP.

“Abbiamo portato qui il buon feeling che avevamo a Misano e dopo la sessione del mattino ero fiducioso. Ma questa è la MotoGP e piccoli margini possono fare una grande differenza”, ha spiegato il pilota italiano. Questa sera penso che avrò gli incubi per quei 0.004 secondi da Quartararo, perché un margine così piccolo cambia completamente il nostro weekend”

Nonostante la delusione per il risultato finale, Marini può comunque contare su un buon feeling con le gomme, elemento positivo in vista del prosieguo del weekend austriaco.

“Ho avuto un buon feeling con le gomme fin dal primo giro, ed è positivo, ma la Q1 sarà difficile perché qui abbiamo avuto alcune sorprese nella classifica dei tempi”.

A complicare ulteriormente il lavoro del pilota Honda c’è anche una condizione fisica non perfetta. Marini ha infatti spiegato di essere alle prese con un forte raffreddore, pur precisando che non si tratta di nulla di particolarmente serio.

“Non sono al 100% perché ho un forte raffreddore, ma non è nulla di troppo serio: qualche grado in più di temperatura ambientale sarà d’aiuto!”

Per Marini e la Honda HRC Castrol, dunque, il primo obiettivo di sabato al GP d’Austria sarà superare la Q1 e conquistare l’accesso alla seconda fase delle qualifiche.

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