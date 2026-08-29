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Moto2 | Gp Aragon: Lopez, pole con record, indietro gli italiani

Izan Guevara e Daniel Holgado completano la prima fila

di Alessio Brunori29 Agosto, 2026
Moto2 | Gp Aragon: Lopez, pole con record, indietro gli italianiMoto2 | Gp Aragon: Lopez, pole con record, indietro gli italiani

Moto2 GP Aragon Qualifiche – E’ di Alonso Lopez la pole position del Gran Premio di Aragon classe Moto2, tredicesima tappa del Motomondiale 2026.

Il pilota del Gresini Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:49.405, nuovo record del Motorland per la classe di mezzo. Erano 1162 giorni, Assen 2023 che Lopez non scattava dalla pole.

In prima fila con il #21 partiranno Izan Guevara su Boscoscuro del Pramac Racing e Daniel Holgado (Team Aspar), staccati rispettivamente di 0.179s e 0.229s.

Seconda fila per Manuel Gonzalez (IntactGP), David Alonso (Team Aspar, passato dalla Q1, ndr) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Barry Baltus fresco di rinnovo contrattuale con il Team Fantic Racing apre la terza fila, dove troviamo anche Angel Piqueras (QJMOTOR – Reverte – MSI) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Qualifiche difficili per Celestino Vietti, unico pilota italiano in Q2. Il pilota SpeedRS Team ha chiuso 16esimo. Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Luca Lunetta (SpeedRS Team) e Tony Arbolino (Fantic Racing) che scatteranno rispettivamente dalla 20esima e 29esima casella.

Da segnalare che lo SpeedRS Team capitanato da Luca Boscoscuro ha ufficializzato per la stagione 2027 l’ingaggio di Guido Pini, che farà quindi il salto di categoria affiancando Luca Lunetta.

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moto2 Qualifica 2 Aragon - Motorland - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:49.405
2 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:49.584 +0.179
3 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:49.634 +0.229
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:49.658 +0.253
5 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:49.689 +0.284
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:49.744 +0.339
7 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:49.803 +0.398
8 36 Angel Piqueras Qjmotor - Reverte - Msi 1:49.817 +0.412
9 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:49.849 +0.444
10 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:49.944 +0.535
11 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:49.943 +0.538
12 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:50.086 +0.681
13 17 David Munoz Italtrans Racing Team 1:50.175 +0.770
14 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:50.428 +1.023
15 4 Ivan Ortola Qjmotor - Reverte - Msi 1:50.473 +1.068
16 13 Celestino Vietti Folladore Speedrs Team 1:50.522 +1.117
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:50.638 +1.233
18 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 1:50.970 +1.565

Aragon - Motorland - Risultati Qualifica 2

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