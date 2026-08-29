Moto2 | Gp Aragon: Lopez, pole con record, indietro gli italiani
Izan Guevara e Daniel Holgado completano la prima fila
Moto2 GP Aragon Qualifiche – E’ di Alonso Lopez la pole position del Gran Premio di Aragon classe Moto2, tredicesima tappa del Motomondiale 2026.
Il pilota del Gresini Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:49.405, nuovo record del Motorland per la classe di mezzo. Erano 1162 giorni, Assen 2023 che Lopez non scattava dalla pole.
In prima fila con il #21 partiranno Izan Guevara su Boscoscuro del Pramac Racing e Daniel Holgado (Team Aspar), staccati rispettivamente di 0.179s e 0.229s.
Seconda fila per Manuel Gonzalez (IntactGP), David Alonso (Team Aspar, passato dalla Q1, ndr) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).
Barry Baltus fresco di rinnovo contrattuale con il Team Fantic Racing apre la terza fila, dove troviamo anche Angel Piqueras (QJMOTOR – Reverte – MSI) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Qualifiche difficili per Celestino Vietti, unico pilota italiano in Q2. Il pilota SpeedRS Team ha chiuso 16esimo. Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Luca Lunetta (SpeedRS Team) e Tony Arbolino (Fantic Racing) che scatteranno rispettivamente dalla 20esima e 29esima casella.
Da segnalare che lo SpeedRS Team capitanato da Luca Boscoscuro ha ufficializzato per la stagione 2027 l’ingaggio di Guido Pini, che farà quindi il salto di categoria affiancando Luca Lunetta.
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moto2 Qualifica 2 Aragon - Motorland - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:49.405
|2
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:49.584
|+0.179
|3
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:49.634
|+0.229
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:49.658
|+0.253
|5
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:49.689
|+0.284
|6
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:49.744
|+0.339
|7
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:49.803
|+0.398
|8
|36
|Angel Piqueras
|Qjmotor - Reverte - Msi
|1:49.817
|+0.412
|9
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:49.849
|+0.444
|10
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:49.944
|+0.535
|11
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:49.943
|+0.538
|12
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:50.086
|+0.681
|13
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:50.175
|+0.770
|14
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:50.428
|+1.023
|15
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Reverte - Msi
|1:50.473
|+1.068
|16
|13
|Celestino Vietti
|Folladore Speedrs Team
|1:50.522
|+1.117
|17
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:50.638
|+1.233
|18
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:50.970
|+1.565
Aragon - Motorland - Risultati Qualifica 2
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