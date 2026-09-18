MotoGP | GP Austria Day 1, Alex Marquez: “Impatto duro ma sto bene”

Alex Marquez ha chiuso all’ottavo posto le prove del GP d’Austria di MotoGP, centrando l’accesso diretto al Q2 ma vivendo anche una giornata tutt’altro che semplice. Il pilota del team Gresini è infatti stato protagonista di una caduta, provocata da un problema al freno anteriore.

L’incidente è avvenuto nel corso della sessione e ha portato a un impatto piuttosto duro. Marquez, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche importanti, anche se ha spiegato di aver bisogno di sottoporsi a una lunga sessione di fisioterapia dopo il termine delle prove.

Alex Marquez: “L’impatto è stato duro, ma sto bene”

Il pilota spagnolo ha raccontato così quanto accaduto al Red Bull Ring, spiegando di aver accusato un problema all’impianto frenante anteriore prima della caduta.

“Ho avuto un piccolo problema sul freno anteriore e abbiamo avuto questa caduta inattesa. L’impatto è stato duro, ma sto bene anche se avrò bisogno di una lunga sessione di fisioterapia questo pomeriggio”.

Una situazione che non gli ha comunque impedito di portare a termine il venerdì con un risultato utile in vista del prosieguo del weekend. L’ottavo tempo gli ha infatti garantito l’accesso diretto al Q2 del GP d’Austria, evitando così il passaggio dalla Q1.

Il risultato della classifica non nasconde però le difficoltà incontrate da Marquez. Il pilota Gresini ritiene infatti che, almeno allo stato attuale, il suo ritmo non sia ancora sufficiente per poter stare con i migliori sul tracciato austriaco.

“Alla fine abbiamo acciuffato la Q2, ma almeno in questo momento non siamo sufficientemente competitivi per stare con i migliori”.

Il riferimento indicato dallo stesso Marquez è Pedro Acosta, che ha mostrato un livello di competitività superiore nel corso della prima giornata di attività in pista.

“Dopo questo venerdì devo dire che Pedro è sicuramente un passo avanti”, ha concluso lo spagnolo.

L’ottavo posto rappresenta quindi una base di partenza positiva soprattutto per la qualificazione alla Q2, ma il lavoro del team Gresini proseguirà per cercare di ridurre il divario dai principali protagonisti del GP d’Austria 2026.

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