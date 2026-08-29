MotoGP | Gp Aragon: Bezzecchi, pole da record, seguono i fratelli Marquez

MotoGP Qualifiche GP Aragon – Pole position da record per Marco Bezzecchi al Motorland di Aragon, teatro della tredicesima tappa della MotoGP 2026.

Il pilota dell’Aprilia è stato l’unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 45, arrivando a girare in 1:44.962. Per il #72 della casa veneta si tratta della 12esima pole in Top Class, terza della stagione, 16esima in carriera.

In prima fila con il riminese ci saranno i fratelli Marquez, con Marc (Ducati Factory) in seconda posizione a soli 0.089s e Alex (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) terzo a 0.299s. Nell’ultimo tentativo Marc Marquez ha commesso un errore prima del terzo settore quando insidiava la pole del “Bez”.

In seconda fila troviamo Raul Fernandez con l’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, il leader della classifica Jorge Martin (Aprilia Factory, +0.474s) e la KTM RC16 di Pedro Acosta, con quest’ultimo scivolato nel finale senza conseguenze.

Due italiani in terza fila, si tratta del romano Fabio Di Giannantonio su Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e di Pecco Bagnaia, che passato dalla Q1 ha chiuso ottavo a 0.709s dalla vetta. Accanto al piemontese ci sarà il rientrante Johann Zarco (Honda LCR).

Quarta fila per il rookie Honda LCR Diogo Moreira, per il rientrante Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Non avevano passato la Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini (KTM Tech3), che scatterà dalla 16esima casella, Luca Marini (Honda Factory) 18esimo e Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 22esimo.

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