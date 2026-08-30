MotoGP | GP Aragon 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Motorland
di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
Diretta MotoGP GP Aragon – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Motorland.
Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti ad Alex Marquez e Marco Bezzecchi
#MotoGP #MotoGP2026 #AragonGP 🏁 #Motorionline Il nove volte iridato ha preceduto suo fratello Alex e il "Bez", indietro gli altri italiani https://t.co/4vgDogDJAr
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) August 29, 2026
La pole position era andata invece a Marco Bezzecchi
#MotoGP #MotoGP2026 #AragonGP 🏁 #Motorionline Terza fila per #FabioDiGiannantonio e #PeccoBagnaia, più indietro gli altri italiani https://t.co/WdiiL3EJGa
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) August 29, 2026
DIRETTA MOTOGP GP ARAGON DALLE 14:00
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