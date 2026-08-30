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MotoGP | GP Aragon 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Motorland

di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
MotoGP | GP Aragon 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Aragon 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Aragon – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Motorland.

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti ad Alex Marquez e Marco Bezzecchi

La pole position era andata invece a Marco Bezzecchi

DIRETTA MOTOGP GP ARAGON DALLE 14:00

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