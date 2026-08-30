Moto2 | Gp Aragon: vince Lopez, Guevara e Alonso a podio

Moto2 GP Aragon Gara – Alonso Lopez si è aggiudicato il Gran Premio di Aragon classe Moto2, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Motorland.

Il pilota del Gresini Racing torna alla vittoria (la prima con Kalex, ndr) due anni (903 giorni) dopo l’ultimo successo ottenuto in sella alla Boscoscuro, Qatar 2024. Per Lopez quarta vittoria nella classe di mezzo.

Grandissima la battaglia per il podio che all’ultimo giro ha visto protagonisti Izan Guevara (Pramac Racing) e David Alonso (Team Aspar), con l’iridato 2024 della Moto3 che ha provato più volte l’attacco, sempre rintuzzato dal #28, che ha chiuso secondo davanti pilota dal passaporto colombiano.

Quarto al traguardo Senna Agius (Intact GP) che ha avuto la meglio su un grandissimo Ivan Ortolà (QJMOTOR – Reverte – MSI), che partito 14esimo ha chiuso quinto davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), quest’ultimo autore di qualche sbavatura di guida.

In Top Ten anche Daniel Holgado (Team Aspar), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team) e Adrian Huertas (Italtrans Racing Team).

A punti anche Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), il nostro Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing).

Subito fuori dalla zona punti Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che ha chiuso 16esimo, mentre il rookie Luca Lunetta (Folladore SpeedRS Team) ha tagliato il traguardo in 18esima posizione.

Grande protagonista sino a cinque giri dalla fine Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), caduto mentre era in quarta posizione.

La classifica iridata vede sempre al comando Manuel Gonzalez, che però vede ridursi il suo vantaggio su Izan Guevara a 32.5 punti (Guevara ha recuperato 25 punti in campionato a Gonzalez nelle ultime tre gare, ndr). Terzo in classifica Senna Agius a -58.5.

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