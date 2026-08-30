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Moto2 | Gp Aragon: vince Lopez, Guevara e Alonso a podio

Il pilota del Gresini Racing torna alla vittoria dopo due anni, indietro gli italiani

di Alessio Brunori30 Agosto, 2026
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Moto2 GP Aragon Gara – Alonso Lopez si è aggiudicato il Gran Premio di Aragon classe Moto2, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Motorland.

Il pilota del Gresini Racing torna alla vittoria (la prima con Kalex, ndr) due anni (903 giorni) dopo l’ultimo successo ottenuto in sella alla Boscoscuro, Qatar 2024. Per Lopez quarta vittoria nella classe di mezzo.

Grandissima la battaglia per il podio che all’ultimo giro ha visto protagonisti Izan Guevara (Pramac Racing) e David Alonso (Team Aspar), con l’iridato 2024 della Moto3 che ha provato più volte l’attacco, sempre rintuzzato dal #28, che ha chiuso secondo davanti pilota dal passaporto colombiano.

Quarto al traguardo Senna Agius (Intact GP) che ha avuto la meglio su un grandissimo Ivan Ortolà (QJMOTOR – Reverte – MSI), che partito 14esimo ha chiuso quinto davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), quest’ultimo autore di qualche sbavatura di guida.

In Top Ten anche Daniel Holgado (Team Aspar), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team) e Adrian Huertas (Italtrans Racing Team).

A punti anche Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), il nostro Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team) e Barry Baltus (REDS Fantic Racing).

Subito fuori dalla zona punti Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che ha chiuso 16esimo, mentre il rookie Luca Lunetta (Folladore SpeedRS Team) ha tagliato il traguardo in 18esima posizione.

Grande protagonista sino a cinque giri dalla fine Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), caduto mentre era in quarta posizione.

La classifica iridata vede sempre al comando Manuel Gonzalez, che però vede ridursi il suo vantaggio su Izan Guevara a 32.5 punti (Guevara ha recuperato 25 punti in campionato a Gonzalez nelle ultime tre gare, ndr). Terzo in classifica Senna Agius a -58.5.

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moto2 Gara Aragon - Motorland - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 35:04.377
2 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +0.800
3 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +0.881
4 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.887
5 4 Ivan Ortola Qjmotor - Reverte - Msi +3.262
6 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.731
7 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +5.912
8 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +14.194
9 11 Alex Escrig Klint Racing Team +14.662
10 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +15.231
11 17 David Munoz Italtrans Racing Team +15.617
12 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +16.512
13 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +16.718
14 13 Celestino Vietti Folladore Speedrs Team +18.364
15 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +19.566
16 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +19.826
17 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +21.370
18 32 Luca Lunetta Folladore Speedrs Team +21.665
19 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +28.091
20 24 Marcos Ramirez Klint Racing Team +28.237
21 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +28.726
22 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +28.774
23 84 Z. Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +29.798
24 64 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia +30.306
25 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +32.475
26 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +37.117

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