MotoGP | Gp Aragon: Marquez fa il “pieno”, battuti Acosta e Bezzecchi

MotoGP GP Aragon – Marc Marquez dopo la vittoria ottenuta nella Sprint Race del Gran Premio di Aragon, ha concesso il bis anche nella gara “lunga” della domenica.

A differenza della Sprint non ha guidato tutta la gara perchè, pur ripetendo la manovra alla prima curva dopo la partenza, è rimasto con l’abbassatore “ingaggiato” perdendo due posizioni.

Una volta preso il comando della gara nel corso del sesto giro, non lo ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi, andando a vincere la quarta gara della stagione, 77esima in MotoGP, 103esima in carriera.

Per Marquez è anche l’ottava vittoria ad Aragon, nono podio al Motorland, 180esimo podio in Top Class, la quarta vittoria negli ultimi 6 Gran Premi. Per la Ducati si tratta della 129esima vittoria in MotoGP, sesta della stagione.

Sul secondo gradino del podio è salito uno straordinario Pedro Acosta, che per buona parte della gara ha insidiato Marquez, prima che il #93 della Ducati decidesse di allungare. Per Acosta, unico pilota KTM a battagliare costantemente per posizioni di vertice si tratta del 14esimo podio in Top Class, quarto della stagione. E’ la terza volta che chiude secondo dietro a Marquez.

Buonissima anche la gara di Marco Bezzecchi che così come nella Sprint Race chiude terzo. Il pole-man che ha comandato la gara per sei giri, non ha potuto resistere all’attacco di Marc Marquez, con i due affiancati in modo spettacolare ad oltre 300 Km/h e sempre nella stessa circostanza è stato passato anche da Acosta. Per il riminese dell’Aprilia 26esimo podio in MotoGP, 50esimo in carriera.

Quarto al traguardo Alex Marquez che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha avuto la meglio sul leader della classifica iridata Jorge Martin. I due hanno preceduto il rientrante Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), i nostri Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e il rookie Honda LCR Diogo Moreira. In Top Ten anche Brad Binder con la KTM Factory.

A punti anche Jack Miller (Pramac Racing), miglior pilota Yamaha, Joan Mir con la Honda Factory, Alex Rins con la Yamaha Factory, Luca Marini con la Honda Factory e il rientrante Johann Zarco (Honda LCR), con quest’ultimo che ha dovuto scontare un doppio long-lap penalty per la caduta di Barcellona.

Sedicesimo al traguardo il tester KTM Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales, il #44 ha preceduto il tester Aprilia Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e un irriconoscibile Fabio Quartararo, Yamaha Factory, 18esimo.

Non hanno visto la bandiera a scacchi perchè caduti Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Pecco Bagnaia (Ducati Factory) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac), tutti a terra senza riportare conseguenze, mentre si è dovuto ritirare per un problema tecnico Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

La classifica iridata vede sempre al comando Jorge Martin, che però vede ridurre il vantaggio sugli inseguitori. Il madrileno comanda con 256 punti, 19 in più di Marc Marquez, che si porta in seconda posizione e 24 in più di Bezzecchi. Più staccato Fabio Di Giannantonio che è a -48 dalla vetta.

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