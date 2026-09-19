MotoGP | GP Austria 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:39 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race!

11:31 La Pole Position va a Jorge Martin! Secondo Marc Marquez davanti a Pedro Acosta. Quarto Bezzecchi, a seguire: Ogura, A.Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio, Quartararo e Zarco. Undicesimo Binder davanti ad Aldeguer

11:30 🏁 BANDIERA A SCACCHI!

11:29 Settimo Bagnaia

11:28 Bezzecchi terzo. M.Marquez sale secondo a 15 millesimi da Martin. Caduta di A.Marquez, rider OK

11:27 Martin incrementa ancora e fa 1:27.917, Acosta secondo

11:26 Martin primo in 1:28.223. Cancellato il giro a M.Marquez per track limits

11:25 Ultimi 5 minuti a disposizione! Si lancia Martin

11:21 Acosta primo in 1:28.328

11:19 Quartararo sale in terza posizione. M.Marquez primo in 1:28.475, A.Marquez secondo

11:18 Bezzecchi primo in 1:28.919 davanti ad Acosta e Di Giananntonio. Quarto Bagnaia, a seguire: Zarco, Ogura, Martin, M.Marquez, Binder e Aldeguer

11:15 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:05 🏁 BANDIERA A SCACCHI! I giochi sono fatti. Zarco e Bagnaia passano al Q2! TOP 10: Zarco, Bagnaia, Fernandez, Espargarò, Marini, Moreira, Bastianini, Morbidelli, Nakagami e Rins

11:03 TOP 10: Zarco, Bagnaia, R.Fernandez, Espargarò, Moreira, Bastianini, Marini, Morbidelli, Nakagami e Rins

11:02 Bastianini resta quarto, Bagnaia al comando ma Zarco fa lo stesso tempo!

11:01 TOP 10: R.Fernandez, P.Espargarò, Moreira, Zarco, Bastianini, Marini, Bagnaia, Miller, Morbidelli e Rins

10:56 R.Fernandez al comando con 1:28.877

10:54 Zarco comanda la sessione davanti a P.Espargarò. Terzo Bagnaia

10:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:43 TOP 10: M.Marquez, Martin, Acosta, Aldeguer, Bagnaia, Quartararo, A.Marquez, Bastianini, Zarco e R.Fernandez

10:40 BANDIERA A SCACCHI! Caduta di M.Marquez, rider OK!

10:38 M.Marquez primo in 1:29.663

10:36 Martin comanda la sessione con 1:29.865. Secondo Bagnaia davanti ad Aldeguer, Acosta, A.Marquez, Quartararo, Bastianini, Zarco, e R.Fernandez

10:20 FP2 IN CORSO! R.Fernandez al comando con 1:32.435. La pista è parecchio umida per la pioggia caduta qualche ora fa sul Red Bull Ring e infatti non ci sono molti piloti in pista

Diretta Qualifiche GP Austria MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Red Bull Ring, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Pedro Acosta che ha preceduto Fermin Aldeguer e il rientrante Ai Ogura. Quarto tempo Marc Marquez, seguito da Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Brad Binder, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini, Enea Bastianini, Franco Morbidelli e ancora una volta Pecco Bagnaia

Acosta il più veloce nel venerdì del Red Bull Ring

DIRETTA QUALIFICHE GP AUSTRIA DALLE 10:50

Foto: Michelin