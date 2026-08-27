MotoGP | GP Aragon 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Aragon – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Aragòn, dove a partire dalle 16:00, si terrà la Conferenza Stampa del Michelin Grand Prix of Aragòn, 13esimo appuntamento del Motomondiale. Restate su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

È stata una settimana particolarmente movimentata sul fronte del mercato MotoGP, con diversi annunci importanti in vista della stagione 2027. Enea Bastianini ha ufficializzato il passaggio al team Trackhouse, dove affiancherà Raul Fernandez, mentre Luca Marini ha trovato un accordo con Tech3 e dal prossimo anno vestirà i colori KTM. Anche Fermín Aldeguer ha definito il proprio futuro, annunciando il passaggio al Pertamina Enduro VR46 Racing Team per il 2027 e il 2028, con il pilota spagnolo che sarà inoltre ufficialmente supportato da Ducati. A movimentare ulteriormente la vigilia del GP d’Aragona è arrivato poi l’infortunio di Ai Ogura: il pilota giapponese ha riportato una frattura alla mano sinistra, vicino al pollice, che ha richiesto un intervento chirurgico e lo costringerà a saltare il prossimo appuntamento. Al suo posto sulla Trackhouse ci sarà il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori.

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