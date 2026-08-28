MotoGP | Gp Aragon Prove Libere 1: Marquez il più veloce, Bezzecchi è terzo

MotoGP Prove Libere 1 Gp Aragon – I piloti della MotoGP sono tornati in pista dopo due settimane di pausa al Motorland, dove questo weekend è in programma la tredicesima tappa del Motomondiale 2026, il Gran Premio di Aragon.

Il più veloce di questa sessione è stato Marc Marquez, che in sella alla Ducati Factory ha fermato il cronometro sul tempo di 1:47.532, crono ottenuto al 16esimo dei suoi 16 passaggi.

Il nove volte iridato ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Marco Bezzecchi (Team Factory), staccati rispettivamente di 0.035s e 0.221s

Quarto tempo per Alex Marquez (+0.264s) che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP è davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta, con quest’ultimo scivolato a 5 minuti dalla fine del turno alla curva 12, scivolata senza conseguenze.

Sesto posto per la Yamaha di Jack Miller, che però a differenza degli altri ha utilizzato gomme nuove. Il pilota Pramac Yamaha è davanti alle Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, con quest’ultimo scivolato senza conseguenze ad inizio sessione alla curva 3.

In Top Ten anche la Ducati di Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) e la Yamaha dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo.

Il rientrante Johann Zarco, fermo dal Gran Premio di Barcellona, ha chiuso 11esimo, davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins e davanti al team-mate in Honda LCR, il rookie Diogo Moreira.

Indietro gli altri italiani, Luca Marini in sella alla Honda Factory ha chiuso 17esimo, Pecco Bagnaia in sella alla Ducati Factory 20esimo, Enea Bastianini con la KTM del Team Tech3 21esimo e Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 22esimo.

Indietro anche il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia Factory) che ha chiuso 18esimo a 1.591s dalla vetta.

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