MotoGP | Bagnaia, che fatica nella Sprint di Buriram: l’analisi del suo sabato [VIDEO]

MotoGP GP Thailandia Sprint Bagnaia – Al termine della Sprint andata in scena questa mattina, Mauro Sanchini – anche grazie all’ausilio dello Sky Tech – ha analizzato le difficoltà affrontate da Pecco Bagnaia a Buriam, precisando come l’italiano non sia riuscito ad esprimersi al meglio in sella alla propria Ducati.

A causa di un feeling non perfetto, anche a causa di qualche problema di troppo alla frizione, l’italiano non è riuscito a fare meglio della settima posizione nel sabato thailandese, regalando di fatto a Jorge Martin una ghiotta opportunità in termini di classifica. Una situazione che lui e la squadra dovranno analizzare e provare a correggere in vista delle sessioni di domani. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV, per lo start di questo quartultimo round del mondiale 2023 di MotoGP.