MotoGP | Bagnaia, Binder e Martin: il retropodio della gara in Qatar [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Vi riportiamo il retropodio con Pecco Bagnaia, Brad Binder e Jorge Martin dell’ultimo Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Al termine di una gara letteralmente dominata, grazie ad un passo da vero “metronomo”, il Campione del Mondo in carica è riuscito a mettere in cassaforte il primo successo della propria stagione, lasciandosi alle spalle la KTM di Brad Binder e il vincitore della Sprint di ieri, Jorge Martin, costretto ad incassare la prima “sconfitta” di un’annata che lo vedrà comunque protagonista e in piena lotta per il titolo.

Quarto Marc Marquez, alla prima con Ducati Gresini, seguito a ruota da Enea Bastianini, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, subito veloce con la GP23 della VR46. A completare la graduatoria della top dieci Aleix Espargarò, Pedro Acosta – al debutto ufficiale in top class – e Maverick Vinales. Prossimo appuntamento tra 15 giorni a Portimao per il Gran Premio del Portogallo.