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Moto3 | Gp Aragon Gara: Quiles firma l’impresa

Sul podio Almansa e Morelli, il migliore degli italiani è Pini con la nona posizione

di Jessica Cortellazzi30 Agosto, 2026
Moto3 | Gp Aragon Gara: Quiles firma l’impresaMoto3 | Gp Aragon Gara: Quiles firma l’impresa

Moto3 GP Aragon – Due settimane dopo l’infortunio alla spalla, Maximo Quiles ha fatto un’impresa conquistando la vittoria del Gran Premio d’Aragon, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha conquistato la settima vittoria stagionale, precedendo David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team).

Quarta e quinta posizione per i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Sesto Alvaro Cruces con il team CIP Green Power, davanti a Casey O’Goarman (SIC58 Squadra Corse).

Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) prosegue con l’ottava posizione davanti ai piloti del team Leopard Racing, Guido Pini e Adrian Fernandez.

Gli altri italiani: 11esimo Matteo Bertelle e caduta per Nicola Carraro.

Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 97 punti su Alvaro Carpe e 102 su David Almansa.

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Moto3 Gara Aragon - Motorland - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Viel Aspar Team 33:15.478
2 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.264
3 97 Marco Morelli Cfmoto Viel Aspar Team +0.715
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +2.900
5 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +6.040
6 11 Adrian Cruces Cip Green Power +11.373
7 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +11.509
8 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +11.841
9 94 Guido Pini Leopard Racing +11.963
10 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +12.211
11 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +12.322
12 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +14.284
13 66 Joel Kelso Gryd Racing +16.121
14 8 Eddie O'shea Gryd Racing +22.903
15 19 Scott Ogden Cip Green Power +24.429
16 78 Joel Esteban Level Up - Mta +24.366
17 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +24.545
18 71 David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +24.802
19 21 Ruche Moodley Code Motorsports +24.977
20 9 Veda Pratama Honda Team Asia +30.034
21 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +30.076
22 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +40.965
23 32 Zen Mitani Honda Team Asia +46.057

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