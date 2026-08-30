Moto3 | Gp Aragon Gara: Quiles firma l’impresa

Moto3 GP Aragon – Due settimane dopo l’infortunio alla spalla, Maximo Quiles ha fatto un’impresa conquistando la vittoria del Gran Premio d’Aragon, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha conquistato la settima vittoria stagionale, precedendo David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team).

Quarta e quinta posizione per i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Sesto Alvaro Cruces con il team CIP Green Power, davanti a Casey O’Goarman (SIC58 Squadra Corse).

Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) prosegue con l’ottava posizione davanti ai piloti del team Leopard Racing, Guido Pini e Adrian Fernandez.

Gli altri italiani: 11esimo Matteo Bertelle e caduta per Nicola Carraro.

Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 97 punti su Alvaro Carpe e 102 su David Almansa.

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