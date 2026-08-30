Moto3 | Gp Aragon Gara: Quiles firma l’impresa
Sul podio Almansa e Morelli, il migliore degli italiani è Pini con la nona posizione
Moto3 GP Aragon – Due settimane dopo l’infortunio alla spalla, Maximo Quiles ha fatto un’impresa conquistando la vittoria del Gran Premio d’Aragon, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha conquistato la settima vittoria stagionale, precedendo David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team).
Quarta e quinta posizione per i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe e Brian Uriarte. Sesto Alvaro Cruces con il team CIP Green Power, davanti a Casey O’Goarman (SIC58 Squadra Corse).
Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) prosegue con l’ottava posizione davanti ai piloti del team Leopard Racing, Guido Pini e Adrian Fernandez.
Gli altri italiani: 11esimo Matteo Bertelle e caduta per Nicola Carraro.
Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 97 punti su Alvaro Carpe e 102 su David Almansa.
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Moto3 Gara Aragon - Motorland - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Viel Aspar Team
|33:15.478
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.264
|3
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Viel Aspar Team
|+0.715
|4
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+2.900
|5
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+6.040
|6
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+11.373
|7
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+11.509
|8
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+11.841
|9
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+11.963
|10
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+12.211
|11
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+12.322
|12
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+14.284
|13
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|+16.121
|14
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+22.903
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+24.429
|16
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+24.366
|17
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+24.545
|18
|71
|David Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+24.802
|19
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+24.977
|20
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+30.034
|21
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+30.076
|22
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+40.965
|23
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+46.057
Aragon - Motorland - Risultati Gara
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