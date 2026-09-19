MotoGP | GP Austria 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:26 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio d’Austria! Buona serata!

GIRO 14 – ULTIMO GIRO! Ritiro di Acosta. 🏁 Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio d’Austria! Marc Marquez e Marco Bezzecchi completano il podio. Quarto Ogura, davanti ad A.Marquez, Bagnaia, Zarco, Aldeguer, Binder e Di Giannantonio a chiudere la Top 10. Undicesimo Bastianini, a seguire: Quartararo, Marini, Espargarò, Nakagami, Moreira, Razgatlioglu, Rins, Fernandez e Miller.

GIRO 13 – Penultimo giro! 8 decimi separano Martin e M.Marquez. Acosta è ancora in gara, dodicesimo

GIRO 12 – Caduta di Acosta! Rider OK!

GIRO 11 – Altro giro veloce di Acosta. Ogura sorpassa A.Marquez e sale quinto. Caduta di Morbidelli, rider OK

GIRO 10 – 5 GIRI AL TERMINE! Acosta mantiene il vantaggio a 2.6 su Martin

GIRO 9 – TOP 10: Acosta, Martin, M.Marquez, Bezzecchi, A.Marquez, Ogura, Bagnaia, Binder, Zarco e Aldeguer

GIRO 8 – Martin sorpassa M.Marquez e sale secondo, Acosta ha un vantaggio di 2.8

GIRO 7 – Martin sorpassa Bezzecchi e sale terzo

GIRO 6 – TOP 10: Acosta, M.Marquez, Bezzecchi, Martin, A.Marquez, Ogura, Bagnaia, Binder, Zarco e Aldeguer. Undicesimo Di Giannatonio, a seguire: Quartararo, Marini, Moreira, Bastianini, Toprak, Espargarò, Nakagami, Rins, Miller, Morbidelli e Fernandez

GIRO 5 – Doppio long lap penalty per Moreira e Fernandez a causa della partenza anticipata. Martin sorpassa A.Marquez e sale quarto

GIRO 4 – Martin sorpassa Ogura e sale quinto

GIRO 3 – Martin sorpassa Bagnaia e sale sesto. Giro veloce di Acosta che ha un vantaggio di 1 secondo su M.Marquez

GIRO 2 – TOP 10: Acosta, M.Marquez, Bezzecchi, A.Marquez, Ogura, Bagnaia, Martin, Binder, Zarco e Aldeguer

GIRO 1 – 🚦 PARTENZA E VIA! Ottimo start di Martin, secondo M.Marquez che poco dopo fa una mossa straordinaria e si porta al comando! Acosta approfitta poi del largo in curva 3 e si porta davanti alla gara! Bezzecchi terzo

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione! La scelta delle gomme:

Diretta Sprint Race GP Austria MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Red Bull Ring per la diretta della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Jorge Martin che ha preceduto per soli 15 millesimi Marc Marquez, mentre Pedro Acosta chiude la prima fila.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi, seguito da Ai Ogura e Alex Marquez che occupano la seconda fila. Francesco Bagnaia, con il settimo tempo, apre la terza fila davanti a Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo. Johann Zarco chiude la Top 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP AUSTRIA DALLE 15:00

Foto: Michelin

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